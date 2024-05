Madagascar: Jeux de l'ACNOA - Les nageurs raflent cinq médailles d'or ** Tendry

Bonne opération d'entrée. Les nageurs de la Grande ile ont brillé, dès la première journée des Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) de la Zone 7 dédiés aux moins de 18 ans, hier, à la piscine nationale des Seychelles. Madagascar a raflé huit médailles dont cinq d'or, deux d'argent et une de bronze.

Tendry Tiavina Rakotobe a réalisé un doublé en arrachant la médaille d'or de l'épreuve du 100m dos et l'argent du 50m brasse. Aina Horavaka Emadisson a décroché l'or du 50m brasse. Chez les filles, Finaritra Razakatiana a remporté le métal précieux du 50m brasse et Ony Mbolasoa Andrianaivo s'offre l'or du 100m dos. L'équipe masculine formée par Aina Emadisson, Tendry Tiavina, Baritiana Mathieu Andriampenomanana et Irina Nathanael Ratsimandresy, s'est également hissée sur la plus haute marche du relais 4x100m nage libre, devant la mauricienne et la seychelloise.

Les filles ont, de leur côté, raté de peu la plus haute marche et se sont contentées de la médaille d'argent, derrière les Mauriciennes. La formation féminine a été constituée par Finaritra, Ony Mbolasoa, Praxas Marie Ange Andrianaho et Anjanirina Miranda Razafindrandretsa. Et la médaille de bronze a été ravie par Baritiana Mathieu.

La compétition de natation va encore s'étaler jusqu'au vendredi. Le coup d'envoi des épreuves de tennis de table a déjà été lancé, hier soir, et ne prendront fin que vendredi. Quatre pongistes y sont en lice. L'équipe masculine a défait, hier, celles djiboutienne et mauricienne, tandis que les filles ont écarté les Seychelloises et les Mauriciennes.

La compétition de basketball 3 contre 3 et celle du beach-volley démarrera ce mercredi. Les finales sont programmées vendredi. Madagascar y est représenté par deux équipes, masculine et féminine, pour ces deux disciplines collectives.