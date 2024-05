Madagascar: Transactions - Les pièces de monnaie toujours légales

Aivo Andrianarivelo, gouverneur de la Banque centrale, affirme que les pièces de monnaie de 10, 20 et 50 ariary peuvent encore être utilisées dans les transactions économiques quotidiennes.

Pourquoi les gens n'utilisent-ils plus les pièces de monnaie ? Elles sont rarement utilisées dans les transactions quotidiennes, et pourtant ! Elles ont encore cours légal sur tout le territoire national.

À l'Hôtel de ville Analakely, cette question qui taraude les consommateurs a été abordée lors d'une conférence-débat sur les expériences d'une industrie privée de fabrication des monnaies et des billets de banque aux Émirats Arabes Unis.

La Banque centrale émet encore des pièces de monnaie. D'ailleurs, son gouverneur, Aivo Andrianarivelo, a tenu à le rappeler. «Les pièces de monnaie ont encore cours légal à Madagascar. Ce sont les gens qui ne les utilisent pas. C'est de l'argent, on peut encore acheter des choses avec», a-t-il confié à quelques journalistes venus l'interviewer après la première session de conférences de la journée. Il a d'ailleurs indiqué que la Banque centrale comptait mettre les bouchées doubles pour sensibiliser la population à l'utilisation de ces pièces de monnaie dans les transactions quotidiennes. «Il faut déterminer comment la Banque centrale va recevoir les pièces de monnaie pour réactualiser leur utilisation».

Aux oubliettes

Depuis au moins quatre ou cinq ans, les commerçants s'adonnent à cette pratique, bien que peu conventionnelle, de donner des bonbons comme monnaie d'échange. Ils ne rendent pas la monnaie si la valeur de cette dernière est inférieure à 100 ariary.

Beaucoup d'acheteurs s'en plaignent, et c'est même devenu une litanie, surtout chez les fumeurs, qui se chamaillent souvent avec les commerçants pour cette raison. «Je ne sais pas si je pourrais un jour venir chez l'épicier du coin et donner 200 ariary plus un bonbon pour m'acheter quelque chose», confie un acheteur.

Les commerçants interrogés quant à eux semblent ne pas savoir pourquoi ils ne reçoivent plus de pièces de monnaie, une épicière d'Ankazomanga confie par exemple qu'elle ne prend plus, même les pièces de monnaie de 50 ariary. Les autres monnaies de 10 ou encore 20 ariary, quant à elles, sont également tombées aux oubliettes. On n'en voit même plus circuler depuis plusieurs années.

Le gouverneur de la Banque centrale indique qu'il faudrait également réfléchir à cette question. «Peut-être aussi que ces pièces de monnaie n'ont plus la même valeur qu'autrefois», s'interroge-t-il. Avant de dire, «C'est pourquoi il faut réfléchir sur comment augmenter le pouvoir d'achat de la population et la valeur des pièces de monnaie. Ce n'est pas pratique d'emmener un sac plein de petites pièces pour effectuer ses achats quotidiens», ajoute-t-il.