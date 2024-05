Sénégal: Sortie de piste d'un avion de Transair à l'Aibd - 11 blessés dont 4 graves enregistrés

Un avion de la compagnie Transair affrété par Air Sénégal, est sorti de piste à l'Aéroport International Blaise Diagne (Aibd). L'incident survenu dans la nuit mercredi 8 au jeudi 9 mai a entrainé la déprogrammation des vols. Le Boeing 737 était en partance pour le Mali lorsque des problèmes techniques liés au système de gaz hydraulique ont contraint l'avion à rebrousser chemin peu après son décollage.

Dans un communiqué, la cellule de communication de l'AS de l'AIBD évoque l'affaire , non sans apporter des précisions sur les victimes de l'incident. «78 passagers étaient à bord et 11 blessés ont été enregistrés dont 4 graves. Six autres blessés légers ont été admis en observation au niveau des services médicaux de l'aéroport», détaille-t-on dans le document.

L'ouverture d'une enquête

« Informé, le ministre infrastructures et des transports terrestres et aériens, Monsieur Malick Ndiaye, s'est rendu au Centre des Opérations d'Urgence (CDOU) où il a présidé la réunion du Comité de crise. Le ministre, accompagné des responsables du secteur aéronautique, a également rendu une visite aux passagers en attente au niveau du Hangar pèlerin, pour s'enquérir de leur situation et s'assurer de leur prise en charge », renchérit, pour sa part, le Ministère des Transports terrestres aériens. Avant de relever que le Ministre, El Malick Ndiaye, s'est aussi rendu aux différentes structures hospitalières d'accueil pour s'assurer de la bonne prise en charge des blessés. Les passagers ont ensuite été acheminés à l'hôtel pour se reposer et pour une bonne prise en charge.

« Sur instruction du ministre, le Bureau d'enquête et d'analyse (Bea) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Le ministre tient à présenter ses excuses à tous les passagers de l'Aibd qui ont vu leur vol retardé à cause de cet accident. La reprise des opérations est prévue ce matin à 09h30 », conclut le communiqué.