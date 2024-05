Tunisie: L'âge de la maturité pour le Stade Tunisien - Centenaire en pleine forme !

Avec ce Stade-là, présentement, ambiance et frissons sont garantis.

Battre le leader avec la manière n'est pas une mince affaire, un premier de cordée, qui, plus est, s'est retrouvé depuis peu en finale de la Ligue des Champions, double confrontation où ses chances de succès sont égales à celles de son adversaire cairote. Bref, puisque c'est de l'Espérance dont on parle, l'équipe à battre a récemment plié au Bardo, dominée par des Stadistes déterminés et super motivés.

Tout le monde en a rêvé donc et le Stade l'a fait, soit stopper net le doyen des clubs tunisiens, club incontournable à l'échelle continentale. Qui dit mieux en l'état avec ce Stade déchaîné contre l'EST et vainqueur avec panache et sans contestation. Sans aller jusqu'à dire que le Stade a redistribué les cartes du play-off, l'on peut tirer son chapeau et congratuler un club qui a imposé sa loi en contrôlant, maîtrisant et pour finir mettre en déroute le premier de la classe. Au final, sans tailler en pièces l'EST, le Stade a eu le dessus grâce à son assurance, ses convictions et sa confiance inébranlable 90' durant et même au-delà.

Un mélange d'appétit et de modestie

Equipe frisson du play-off, avec aussi l'USM, l'autre valeur sûre de notre football d'élite, le Stade Tunisien a su se réinventer depuis quelques années déjà. Qu'il semble loin le temps donc où l'on pensait à quasiment jeter une bouteille à la mer au Bardo ! Aujourd'hui, le bilan, c'est que le Stade, du haut de ses 100 ans d'existence, a encore grandi et vogue désormais vers de nouvelles conquêtes. Vu les obstacles franchis depuis la phase 1 du championnat, le parcours et la trajectoire suivis, il y a à présent de quoi être fier du Stade Tunisien et surtout de cette dernière victoire arrachée face à l'EST. Après des années d'absence et d'abstinence, volet présence en compétition africaine, le Stade peut désormais espérer, s'il persévère via ce mélange d'appétit et de modestie.

L'EST, le CA, l'ESS, le CSS et l'USM, depuis les trois coups du play-off, Hamadi Daou et ses hommes étaient bien conscients de la tâche qui les attendait. Après coup, en début du retour de la phase actuelle, à ce moment-là, même les plus fin connaisseurs n'auraient pas forcément misé sur un retour en force du ST. Et pourtant, le résultat est là. Une performance à bonifier pour espérer terminer en beauté d'ici le début de l'été. Un fait est certain, en tout cas, avec ce Stade-là, ce sera à présent ambiance et frissons garantis.