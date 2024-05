Tunisie: EGSG se replace en play-out - La victoire qui ravive la flamme

Le club gafsien respire et peut bâtir sur cette victoire pour se maintenir.

Dans un affrontement crucial contre un adversaire direct, El Gawafel a brillamment décroché une victoire essentielle qui, non seulement, éloigne quelque peu l'équipe de la redoutable zone de relégation, mais annonce également le renouveau depuis l'arrivée de Skander Kasri. Pour plonger au coeur de cette performance, il faut mettre en lumière ces détails tactiques, ces prouesses individuelles et ces ajustements clés qui ont pavé la voie de la victoire.

Entre deux équipes concentrées pour les trois points en jeu, le club gafsien a imposé son rythme, s'appuyant sur des ajustements astucieux de l'entraîneur. En particulier, au milieu du terrain avec un trio inédit aligné pour la première fois, et composé de Mbarek, Mhamdi et Guesmi, dont la synergie et la vision ont dicté le cours du match.

Skander Kasri : «Le glissement dans les intervalles»

Le coach des Gafsiens s'exprime sur l'approche tactique adoptée dans ce match : «Par le passé, j'ai constaté que les joueurs optaient pour le jeu direct et les renversements vers les attaquants de pointe. On a travaillé toute la période passée sur un autre topo qui a bien fonctionné. Il s'agit du glissement dans les intervalles avec l'implication des deux latéraux et un renforcement de la zone médiane qu'on considère comme une rampe de lancement. On a relativement réussi avec les joueurs du milieu, surtout que Bangoura a excellé dans son nouveau rôle de soutien et d'abattage. Mais rien n'est acquis, cette victoire n'aura de signification que si elle est confirmée face à l'autre club végétant dans le bas du tableau, en l'occurrence l'AS Soliman».

Mais la victoire ne s'est pas seulement dessinée au milieu de terrain. La défense du club gafsien, souvent critiquée pour sa fragilité, a montré une solidité inébranlable avec la titularisation de Kheder, dont la présence dans l'axe a apporté une assurance bienvenue à l'arrière-garde. Cette résistance a été cruciale dans les moments clés du match, alors que les banlieusards du nord tentaient désespérément de s'infiltrer dans la surface de réparation. En phase offensive, EGSG a fait preuve d'intelligence tactique en avançant Bangoura pour soutenir les deux avants de pointe : une décision qui s'est avérée payante. Cependant, la mauvaise prestation de Godspower a poussé l'entraîneur à le remplacer par Ben Salem. Ce coaching s'est avéré un coup gagnant, injectant un nouveau dynamisme et une agressivité qui ont amené la victoire.

Au final : bien que le résultat ait pris le dessus sur la manière, la prestation d'El Gawafel a été véritablement remarquable, marquant un tournant dans la lutte pour la survie. Ces trois points engrangés ne sont pas seulement une bouffée d'oxygène pour sortir la tête de l'eau, mais ils sont aussi le symbole d'un renouveau depuis l'avènement de Kasri.