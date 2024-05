Tunisie: Les industriels tunisiens disposeront d'un site industriel de 20 hectares au Niger

TUNIS/Tunisie — - Les industriels tunisiens disposeront, bientôt, d'un site industriel à Niamey(Niger) sur un terrain d'une superficie de 20 hectares pour créer leurs projets, a indiqué le Président du Groupement d'intérêt économique Tunisie Niger Développement(TND), Karim Ben Farhat.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, à l'occasion de la tenue d'une mission économique qui se tient, du 4 au 9 mai 2024 à Niamey (Niger), le responsable a précisé que cette annonce a été faite par le ministre nigérien du commerce et de l'industrie, Seydou Asman.

Lors d'une rencontre organisée, le 7 mai 2024, avec un groupe d'entrepreneurs privés tunisiens, le ministre nigérien a donné son accord de principe pour l'octroi de ce lot de terrain qui constituera la phase de démarrage effectif du partenariat et d'investissement entre les deux pays, a ajouté Ben Farhat.

Et d'expliquer que le site industriel sera destiné à la réalisation de projets d'investissement dans différents domaines dont essentiellement, l'hydraulique, l'agroalimentaire et l'alimentation pour bétail.

Au cours de la rencontre avec les investisseurs tunisiens, le Ministre nigérien a, également, exhorté les investisseurs tunisiens dans le cadre de leur engagement ferme à investir au Niger à accélérer la concrétisation de projets de partenariats gagnants/gagnants, ajoutant que les prévisions tablent sur une croissance économique inédite dans son pays.

De son côté, le ministre nigérien de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou a donné, lors d'un entretien avec un groupe d'entrepreneurs privés tunisiens, son accord de principe pour accorder un lot de terrain aux promoteurs tunisiens qui participent actuellement à la mission économique et qui servira à la construction d'environ 500 logements sociaux, et ce, en partenariat avec le Gouvernement nigérien.

S'agissant du secteur de la santé, le président du groupement d'intérêt économique «TND », a exprimé la volonté des professionnels tunisiens de créer au Niger un centre de diagnostic et des cliniques.

Evoquant le forum économique Niger/Tunisie organisé, le 6 mai 2024 à Niamey, Ben Farhat a avancé que 35 entreprises tunisiennes opèrent dans divers secteurs d'activités dont, essentiellement, l'agriculture, l'énergie, les télécoms, l'Industrie pharmaceutique, les agences d'assistance médicale, le digital ainsi que les travaux publics, ont pris part à ce conclave avec une participation très remarquable de 350 opérateurs économiques nigériens.

Le chef de la représentation commerciale du Centre de Promotion des Exportations «CEPEX» à Abidjan, Noamen Hamdani a souligné, lors de ce forum, qu'environ 60 entreprises (en dehors de secteur des services) exportent leurs produits vers le Niger mais seulement 5 entreprises exportent de manière régulière.

« Ces exportations sont essentiellement composées de produits alimentaires (couscous, farine) et des produits de l'industrie mécanique et électrique (les câbles, les transformateurs)», a -t-il indiqué. Et d'ajouter que les exportations tunisiennes sur le marché nigérien demeurent faibles malgré l'existence de plusieurs opportunités. Elles ont atteint, en 2023, 20 millions de dinars contre 45 millions de dinars en 2021.

Sur le plan des échanges commerciaux, le Niger a importé en 2022 de la Tunisie pour environ 10,191 Millions de dollars de produits dont principalement des pâtes alimentaires, des biscuits, des constructions et ponts, des ouvrages en fer, des instruments de médecine et de chirurgie. Les exportations du Niger vers la Tunisie se sont élevées à 31 000 dollars.

Organisée par la Chambre Syndicale Nationale des conseillers à l'export (UTICA) et du Groupement d'intérêt économique (GIE Tunisie Niger Développement), et en, collaboration avec le ministère du Commerce et de l'industrie du Niger, la mission économique vise, essentiellement, à assurer une meilleure présence des produits tunisiens au Niger et des produits nigériens en Tunisie et à favoriser les échanges d'experts entre les deux pays.

