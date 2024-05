Maroc: Vienne - Lancement d'un livre sur le séminaire international 'Dimensions historiques et diplomatiques des relations entre le Maroc et l'Autriche'

Vienne — Un livre sur le séminaire international "Dimensions historiques et diplomatiques des relations entre le Maroc et l'Autriche", tenu le 16 juin 2023 à l'occasion de la célébration du 240ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a été lancé mardi à Vienne.

L'ouvrage, présenté lors d'une cérémonie organisée à l'Académie diplomatique de Vienne, met la lumière sur la profondeur historique des relations entre le Maroc et l'Autriche, à commencer par la mission diplomatique menée par l'ambassadeur Mohamed Ben Abdelmalek à Vienne en 1783, qui a été couronnée par la signature du Traité d'amitié et de commerce entre les deux pays.

Cet ouvrage collectif offre l'occasion de revenir sur l'histoire afin de mieux comprendre la dynamique que connaissent actuellement les relations entre le Maroc et l'Autriche, ainsi que d'explorer les moyens de contribuer à les développer davantage et les approfondir sur la base d'un patrimoine historique partagé, unique et riche.

Les intervenants lors de cette rencontre, tenue avec la participation d'un parterre de diplomates, de parlementaires et de hauts responsables autrichiens, en plus de nombreux professeurs chercheurs, historiens et étudiants, ont souligné l'excellence des relations liant Rabat et Vienne depuis plus de 240 ans, ainsi que la détermination des deux parties à capitaliser sur cet acquis historique en vue de promouvoir le partenariat bilatéral dans tous les domaines.

Dans une allocution à cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc en Autriche, Azzeddine Farhane, a indiqué que la célébration de cet anniversaire offre aux deux parties "l'occasion de revenir sur l'histoire, de mieux comprendre la dynamique que connaissent actuellement les relations entre nos deux pays ainsi que d'explorer les moyens de contribuer ensemble à les développer davantage et les approfondir sur la base de notre patrimoine historique partagé unique, commun et riche".

Et de relever que l'ouvrage lancé à cette occasion comporte les travaux d'éminents professeurs marocains et autrichiens ainsi que des documents historiques issus de la Bibliothèque nationale autrichienne et des Archives d'État autrichiennes, et met la lumière sur des éléments essentiels permettant une bonne compréhension de l'évolution des relations bilatérales tout au long de 240 années.

Le livre met ainsi en avant le rôle crucial joué par le Maroc et l'Autriche, deux nations dotées d'une riche histoire, dans les relations internationales contemporaines, a souligné M. Farhane, notant que les deux pays ont contribué de manière significative au rapprochement entre l'Europe et l'Afrique du Nord.

"Les déterminants de la politique étrangère des deux pays reflètent avec éloquence cet ancrage historique, qui continue de servir de fondement solide à leur soft power", a-t-il fait remarquer.

L'ambassadeur a également estimé que l'analyse approfondie des dimensions historiques et diplomatiques des relations entre le Maroc et l'Autriche, réalisée par les éminents professeurs ayant contribué à cet ouvrage, "nous offre aujourd'hui un patrimoine historique unique, commun et riche à partager et à exploiter pour d'autres recherches académiques connectant le passé au présent".

De son côté, l'ambassadeur, directeur de l'Ecole des hautes études internationales de Vienne, Emil Brix, a mis en exergue l'excellence des relations entre le Maroc et l'Autriche, qui s'appuient sur une longue histoire de 240 ans, relevant que les échanges bilatéraux connaissent une forte dynamique notamment sur le plan politique, avec les visites au Royaume effectuées l'année dernière par le Chancelier fédéral, M. Karl Nehammer et le président du Conseil national autrichien, M. Wolfgang Sobotka.

"Ces échanges de haut niveau traduisent le caractère distingué des relations entre Rabat et Vienne et la volonté de les rehausser davantage", a-t-il dit, soulignant que la coopération entre les deux pays va au-delà de la coordination politique pour embrasser les secteurs économique et culturel ainsi que la collaboration dans le domaine de la migration.

Pour sa part, l'ambassadeur, directeur général des affaires culturelles internationales au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales, Christoph Thun-Hohenstein, a affirmé que les relations maroco-autrichiennes sont fondées sur un riche héritage historique qui constitue une source de motivation pour les développer davantage et à une cadence plus accélérée.

La coopération dans le domaine culturel occupe désormais une place importante dans la coopération bilatérale, a-t-il fait savoir, ajoutant que le Maroc est l'un des pays arabes et africains avec lesquels l'Autriche entretient les relations culturelles les plus riches, alors qu'il reste encore des domaines culturels qui peuvent faire l'objet d'un renforcement de la coopération et de la coordination bilatérale.

M. Thun-Hohenstein a aussi mis en avant l'image "très positive" que les Autrichiens ont du Maroc et leur grand intérêt pour l'histoire et l'héritage culturel du Royaume, ce qui explique l'affluence accrue des touristes autrichiens sur la destination Maroc.

Le séminaire international "Dimensions historiques et diplomatiques des relations entre le Maroc et l'Autriche" avait été marqué par des exposés sur l'histoire des relations maroco-autrichiennes présentés par des professeurs des deux pays, notamment Fatima Zahra Iflahen, Houssine Chougrani, Walter Sauer et Stephan Wittich, des universités de Cadi Ayyad-Marrakech et de Vienne.

Ces présentations ont porté sur le contexte historique prévalant en Europe et en Méditerranée à la fin du 18ème siècle, sur les transformations et les réformes structurelles mises en oeuvre au Maroc et par l'Autriche au cours de la fin du 18ème siècle, respectivement par le Sultan Sidi Mohammed ben Abdellah et par l'Empereur Joseph II, ainsi que sur la mission diplomatique de l'Ambassadeur Mohammed ben Abdelmalek et le cérémonial protocolaire qui lui a été réservé par la Cour de Vienne.