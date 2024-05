Maroc: Des courts métrages marocains à la troisième édition du festival international 'Fimto ART' du Caire

Le Caire — La troisième édition du festival international du court métrage "Fimto Art" se tiendra au Caire du 13 au 16 mai, avec la participation du Maroc.

Un total de 107 films comprenant 55 courts métrages, 22 films mobiles, 20 documentaires et 10 films vidéo créatifs, ont été sélectionnées pour être projetées par le comité de visionnage exprimant la vision des jeunes de la réalité actuelle et leur capacité à utiliser des techniques artistiques sophistiquées.

Les films marocains "L'épouvantail" du réalisateur Anas Zemmati et "La trousse" de Karim Assara, feront partie des 22 films en lice pour le prix du court-métrage, aux cotés des films "Je suis réputé" du réalisateur Ramy Mansour (Égypte), "Passé par ici" du réalisateur Abdulrahman Adib (Égypte), "Once upon a time in Damascus" du réalisateur Alaa Ghara (Syrie) et "MalChance" du réalisateur Mohsin Nader (Tunisie), indique un communiqué des organisateurs du Festival.

La catégorie des "films réalisés par téléphones mobiles" comprend huit films, dont le film marocain "Assif", réalisé par Yassine Ait Fakir, "La parole" réalisé par Metwaly El Sayed (Égypte), "A la recherche de Sarah" réalisé par Marwan Salama (Égypte) et "I am honest with you" de Samir Mokhtari (Algérie).

Pour la catégorie des films documentaires, l'édition de cette année portant le nom du réalisateur "Hany Khalifa", comprend 13 films, dont "Un inconnu chez moi" d'Ahmed Saber (Égypte), "Bint Jabal" de Hala Barghazoui (Tunisie) et "Notre mère Eve" de Lama Jamjoom (Arabie Saoudite).

Le jury de cette troisième édition comprend le scénariste et romancier Abderrahim Kamal, le réalisateur Islam Khairy et le directeur de la photographie Hussein Asser.