Afrique: Al Hoceima - Lancement du premier service clientèle en Amazigh au Maroc

Al Hoceima — Le lancement du premier service clientèle en Amazigh au Maroc a eu lieu, lundi à Al Hoceima, indique un communiqué du Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA).

Cette idée ingénieuse, portée par la société MyOpla, confirme la diversité culturelle du Royaume et relate l'énorme potentiel économique et la présence de ressources humaines polyglotte et hautement qualifiée dans la région du Nord en général, et la province d'Al Hoceima en particulier, précise le CRI, qui a pris part à la cérémonie de lancement du projet.

Ce centre de relations clients, qui constitue une initiative pionnière dans l'industrie de l'outsourcing au Maroc, offrira un service de haute qualité dans les trois langues: amazigh, arabe et français.

Cette cérémonie a été marquée également par la signature d'une convention de partenariat entre l'ANAPEC et la société pour l'accompagnement et l'emploi de 250 personnes dans la province d'Al Hoceima.

MyOpla est une entreprise d'externalisation de services et d'offshoring, qui emploie plus de 1.200 personnes sur ses trois sites de Tanger, de Tétouan et d'Al Hoceima.

Installée au niveau de la région depuis 2013, la société a bénéficié d'un accompagnement ciblé et adapté de bout en bout par le CRI, et l'ensemble des acteurs régionaux.