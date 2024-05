Ile Maurice: Retour de l'Airbus 3B-NCM après le remplacement d'un moteur

L'Airbus A330, immatriculé 3B-NCM, qui était immobilisé à Mumbai depuis le 24 février en raison de problèmes techniques, est finalement rentré au pays lundi à 20 h 52, après plus de trois mois d'attente.

L'appareil a passé un test de vol après les travaux nécessaires pour un changement de moteur. Désormais considéré comme «fit to fly», l'Airbus devrait bientôt rejoindre la flotte actuelle d'Air Mauritius (MK) pour assurer les vols commerciaux.

La situation a été complexe, notamment en raison de l'indisponibilité des pièces pour les Airbus, la compagnie Rolls Royce en étant le seul fournisseur. Pour résoudre ce problème, le moteur nécessaire a été acquis par MK, de Turquie. La compagnie aérienne nationale a eu des difficultés pour faire venir le moteur à Mumbai, ce qui a encore plus retardé les travaux. Le choix d'un moteur de Turquie pour remplacer celui de l'Airbus A330-200 de MK soulève néanmoins des interrogations. En effet, les travaux majeurs effectués pour ce remplacement laissent perplexes quant à la détection préalable de ce problème par les ingénieurs, surtout compte tenu des tests habituels effectués avant le décollage.

Une source souligne qu'avec un entretien approprié et une révision du moteur une fois qu'il atteint un certain kilométrage, il ne devrait normalement pas y avoir de problème de moteur. Il est également mentionné que les compagnies d'aviation disposent en principe d'un contrat de maintenance avec des entreprises spécialisées pour les réparations, incluant potentiellement l'acheminement de moteurs. À ce jour, le coût exact de l'immobilisation de l'appareil à Mumbai pendant plus de trois mois reste inconnu, hors des pertes financières liées aux vols non effectués. Pendant que l'appareil était immobilisé à Mumbai, il y a eu des répercussions importantes sur les opérations de MK, qui a même dû recourir à un wet lease de Hi Fly. Initialement prévu pour se terminer le 15 avril, ce wet lease avait été prolongé jusqu'au 29 avril. L'appareil Hi Fly, qui avait aussi eu des problèmes techniques avant de commencer ses opérations pour Maurice, a finalement quitté le pays avec son équipage le 29 avril.

%

À noter que c'est un moteur Trent 772-60 qui a été remplacé sur le 3B-NCM. Il est certifié depuis mars 1994 et est utilisé sur l'A330- 342. L'équipe de maintenance de MK est toujours en train de procéder à des vérifications pour déterminer le moment où l'avion pourra reprendre les vols commerciaux de manière fiable. Rappelons que le 24 février, l'Airbus A330-200, effectuant le vol MK-749 de Mumbai à Maurice avec environ 200 personnes à bord, était en train d'accélérer pour le décollage sur la piste 27 de Mumbai lorsque l'équipage a décidé d'abandonner le décollage à haute vitesse en raison d'un problème moteur. L'avion a dû regagner l'aire de stationnement. Les passagers ont rapporté qu'ils sont restés à bord pendant environ cinq heures jusqu'à ce que le capitaine annonce l'annulation du vol.

Bagages perdus: une semaine sans nouvelle pour un passager d'Air Mauritius

Une quinquagénaire qui a voyagé de Melbourne à Perth (avec Virgin Airlines), puis vers Maurice sur un vol d'Air Mauritius, le 1eᣴ mai, n'a toujours pas récupéré ses bagages. Elle voyageait avec deux valises et s'est retrouvée avec une seule pièce à son arrivée à Maurice. Les agents du service des bagages perdus lui ont expliqué qu'il y a eu un retard à l'aéroport de Perth et que les bagages seraient chargés sur le prochain vol pour Maurice. Elle a ainsi déposé une plainte officielle et a reçu un numéro de dossier pour faire le suivi. Cependant, une semaine s'est écoulée sans aucune mise à jour. Elle a appelé Air Mauritius, qui ne semblait pas pouvoir retracer les bagages, disant qu'ils seraient toujours à Melbourne. Cependant Virgin Australia a confirmé que les bagages ont bien été transférés à Perth, mais qu'Air Mauritius ne les a pas encore récupérés de Virgin Australia. Sollicitée, MK dit faire le nécessaire pour retrouver la valise de la quinquagénaire.