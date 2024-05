Ile Maurice: Profits de Rs 1,8 milliard au 30 juin 2023

Malgré le fait d'évoluer dans un environnement «challenging», comme elle l'affirme, la Banque de Maurice (BoM) a réalisé des profits de Rs 1,8 milliard pour l'année financière se terminant au 30 juin 2023, par rapport à Rs 299 millions pour la même période l'année précédente.

Des profits qui proviennent uniquement de ses opérations. Au niveau local, les actifs domestiques ont augmenté de Rs 6,8 milliards grâce aux opérations conjointes de la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Dans son 56e rapport annuel publié hier, comprenant les comptes audités de l'institution régulatrice, le gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, indique que «ce résultat est principalement attribuable à la décision stratégique de la banque de réaligner son portefeuille d'investissement afin de profiter de la hausse des taux d'intérêt mondiaux. De plus, le portefeuille d'investissement restructuré est prêt à soutenir la capacité de génération de revenus de la banque». Les revenus de la BoM, excluant les gains et pertes de valeur, ont connu une croissance, passant de Rs 4,3 milliards à Rs 10 milliards, soit une augmentation de Rs 5,7 milliards. Cette hausse est attribuée à l'expansion du portefeuille de titres hold to collect, qui est passé de Rs 49 milliards de en 2022 à Rs 96 milliards en 2023. En revanche, du côté des dépenses de la BoM, elles ont augmenté, pour atteindre Rs 4,7 milliards contre Rs 2 milliards précédemment.

Le rapport révèle également une série de changements et d'actions entreprises par la Banque centrale à différents niveaux. Malgré une inflation élevée enregistrée au cours du premier semestre de cette année financière, Harvesh Seegolam soutient que l'introduction du nouveau cadre de politique monétaire a permis à la banque de relever les défis de la stabilité des prix. En ce qui concerne cette dernière et l'inflation, il souligne que, étant donné que Maurice est une économie ouverte et fortement dépendante des importations, l'inflation globale a considérablement augmenté au cours du second semestre de 2022, atteignant 10,8 % à la fin de décembre 2022. «Cependant, les actions décisives prises par le comité de politique monétaire de la banque ont joué un rôle crucial», explique-t-il.

Durant l'année financière 2022/23, il soutient également l'introduction d'un «flexible inflation targeting» à Maurice en remplaçant le key repo rate par le key rate. «Cela a également notablement réduit le niveau de liquidité excédentaire en roupies présent dans le système bancaire», dit-il. Sur les marchés des changes, la Banque centrale a vendu près de Rs 4 milliards de mars 2020 à octobre 2023. En ce qui concerne la MIC, une filiale de la BoM, elle a donné son feu vert à 50 projets d'une valeur totale d'environ Rs 54 milliards à la fin du mois de juin 2023. Une somme de Rs 50 milliards a déjà été décaissée.

Le rapport de la BoM a-t-il été divulgué suite à l'interpellation du député de l'opposition Ehsan Juman, qui figurait sur la liste des questions parlementaires d'hier après-midi ? À quelques minutes seulement de poser une question sur les raisons pour lesquelles la BoM ne rendait pas ses comptes publics, le site web de la Banque centrale a soudainement publié les documents en début d'après-midi. «Quel exemple pour une institution régulatrice», a commenté le député.