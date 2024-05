Ile Maurice: Le New Cancer Hospital enfin inauguré aujourd'hui

Après une attente de plus de trois ans, le bâtiment du New Cancer Hospital, situé à l'avenue Sir Seewoosagur Ramgoolam à Solferino, sera finalement officiellement inauguré aujourd'hui. Bien que l'établissement ait accueilli ses premiers patients lors d'un soft launch le 23 octobre 2020, de nombreux autres s'y rendent désormais régulièrement pour des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Le passage du bâtiment de la clinique MedPoint à cette unité spécialisée en oncologie a été marqué par diverses controverses.

Lors du Budget de 2015-2016, l'annonce de la création d'une nouvelle unité spécialisée dans la lutte contre le cancer a été faite. Cependant, il a fallu attendre jusqu'en 2018 pour que les travaux de rénovation et d'agrandissement débutent sous l'administration du ministre de la Santé de l'époque, Anwar Husnoo, les principaux problèmes rencontrés étaient liés au financement. En effet, bien que l'hôpital ait été acquis pour la somme de Rs 144,7 millions, son coût total a dépassé Rs 2 milliards. Initialement, un budget de Rs 1 milliard avait été alloué pour sa reconversion. Cependant, lors des débats parlementaires de 2022-2023, le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a souligné qu'il a été nécessaire d'investir à nouveau dans ce bâtiment, avec une somme supplémentaire de Rs 500 millions, ainsi qu'une autre enveloppe de Rs 870 millions. Au total, cette unité a engendré des dépenses s'élevant à Rs 2 370 milliards.

Cependant, bien que cet hôpital réponde aux attentes de milliers de Mauriciens en quête de soins pour lutter contre le cancer, il est également entouré d'une histoire politique, de conflits et de litiges. Remontons à janvier 2010, lorsque la clinique MedPoint était sur le point d'être rachetée pour être convertie en hôpital gériatrique, avec une proposition de Rs 75 millions. Cependant, à la suite des élections générales, les cartes ont été redistribuées entre le Parti travailliste (PTr), le Mouvement socialiste militant (MSM) et le Parti mauricien social-démocrate, et le projet a repris tout son sens. Pravind Jugnauth est alors devenu ministre des Finances et Maya Hanoomanjee, ministre de la Santé. Bien que le premier se soit retiré lors des discussions sur cet achat au Conseil des ministres, c'est pourtant lui même qui a signé le mémorandum autorisant l'achat, le 23 décembre 2010, pour la somme de Rs 144 701 300. Se sont ensuivies des interrogations pour savoir s'il avait le droit de signer ce mémorandum, sachant que sa soeur était actionnaire de MedPoint.

Quelques mois plus tard, le 22 juillet 2011, Maya Hanoomanjee a été arrêtée, suivie par Pravind Jugnauth, le 26 septembre 2011. Il a fallu attendre le 9 avril 2013 pour que Maya Hanoomanjee soit blanchie. Cependant, l'affaire est devenue plus complexe pour le futur Premier ministre.

L'Independent Commission Against Corruption (ICAC) a compilé des preuves contre Pravind Jugnauth et elles ont été soumises au Directeur des poursuites publiques (DPP), qui a décidé de le poursuivre. L'alliance entre le PTr et le MSM a alors vacillé. Même si une alliance semblait se dessiner entre le MSM et le Mouvement militant mauricien, elle a été compromise par l'affaire MedPoint. En 2014, le MSM a remporté les élections générales et Pravind Jugnauth est redevenu ministre. Cependant, le 30 juin 2015, il a été condamné à 12 mois de prison, une sentence commuée en travaux communautaires.

Il a démissionné et a fait appel devant la Cour suprême. Bien que l'ICAC ait présenté des éléments contre lui pour obtenir sa condamnation, le 25 mai 2016, Pravind Jugnauth a été acquitté. Néanmoins, le DPP a porté l'affaire devant le Privy Council en évoquant d'autres points d'appel. Suite à cela, l'affaire a été portée devant le Conseil privé. Initialement, l'ICAC était opposée à Pravind Jugnauth, mais elle a finalement changé de position pour se ranger de son côté. Le DPP a alors présenté des arguments pour démontrer son implication dans l'affaire. Cependant, en février 2019, les cinq juges du Privy Council ont statué qu'il n'y avait pas eu d'intérêt personnel de la part de Pravind Jugnauth dans l'achat de la clinique MedPoint par le gouvernement et il a été blanchi.

Concernant le New Cancer Hospital, alors qu'il devait être inauguré en mars, le faux plafond d'une salle s'est effondré en janvier. Il semble que les responsables de la Santé aient constaté plusieurs actes de vandalisme depuis le début des travaux, notamment la détérioration d'un appareil fluoroscopique d'une valeur de plus de Rs 20 millions. Ainsi, l'ouverture officielle de l'hôpital auralieu cet après-midi, en présence du Premier ministre.