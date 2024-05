Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Une commémoration sous le signe du recueillement et du développement dans les wilayas du centre

TIZI-OUZOU — Les wilayas du centre du pays ont commémoré, mercredi, la Journée nationale de la Mémoire, coïncidant avec le 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, par la mise en service de projets de développement, l'organisation de recueillements à la mémoire des victimes des massacres et des chouhada.

Des projets de développement s'inscrivant dans le cadre de la poursuite du processus d'amélioration du cadre de vie des citoyens ainsi que des cérémonies de recueillement à la mémoire des chouhada et des hommages à des moudjahidine, en plus de diverses activités culturelles, dont la projection de films sur les massacres du 8 mai 1945, ont marqué cette commémoration dans le Centre du pays.

A Blida, les autorités locales ont procédé au raccordement au réseau électrique de 433 foyers répartis sur les sites Tbabla 1 et 2 dans la commune de Bouarfa, et les quartiers de Chaâbnia-haut et frères Kerkouche à Ouled Slama, en sus de 358 autres foyers raccordés au réseau de gaz naturel dans les communes de Chebli, Ouled Salama, Bougara et Boufarik.

Chlef, ce sont quelque 350 foyers de la région de Sehailia dans la commune d'Ain Merane qui ont bénéficié de la mise en service d'un raccordement au réseau de gaz. Cette journée a aussi connu la distribution d'ambulances au profit d'établissements publics hospitaliers, dans le cadre de l'amélioration du service public de santé.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les autorités ont honoré trois moudjahidine, Mohamed-Said Habarek, Salah Kaced et Mohamed Kessili ainsi que la veuve du défunt moudjahid Mohamed Ouaked. Il a été aussi procédé, à l'occasion, à la mise en service de la polyclinique du village Taka dans la commune d'Ait Yahia, après sa réhabilitation. Elle a été baptisée du nom du Chahid Mohand-Said Ali Yahia.

A Bouira, après un recueillement à la mémoire des chouhada, il a été procédé au lancement des travaux de réalisation d'un réseau d'assainissement au nouveau pôle urbain Ouled Bellil à la périphérie du chef-lieu de wilaya.

A Ain Defla, la Journée nationale de la Mémoire a été ponctuée par l'organisation d'une exposition de livre à la bibliothèque principale de lecture publique, sous le thème "les massacres du 8 mai 1945, des crimes gravés dans la mémoire" et de conférences animées par des moudjahidine. Un film documentaire intitulé "Crimes sans châtiment" produit par le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national a également été ainsi projeté à l'occasion.

Le même documentaire a été projeté à la maison de la culture de Koléa dans la wilaya de Tipasa. Un riche programme culturel et une exposition de livres, d'articles de presse et de photographies a été organisé par l'annexe de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI).

Un film documentaire sur les massacres du 8 mai 1945 produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a été également diffusé à Djelfa où un hommage a été rendu à des membres de la famille révolutionnaire.