Algérie: Les wilayas de l'Ouest du pays commémorent la Journée nationale de la mémoire

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont commémoré, mercredi, la Journée nationale de la mémoire et le 79ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945, en organisant diverses activités.

A cette occasion, les autorités de wilayas, en compagnie de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile, se sont rendus aux carrés des martyrs pour la levée du drapeau national, l'écoute de l'hymne national, la pose de gerbes de fleurs sur les stèles commémoratives et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs.

A Oran, au carré des martyrs de la commune d'Es-Senia, les ossements d'un Chahid ont été ré-inhumés.

L'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) a organisé, en collaboration avec l'Association des érudits et sites de la guerre de libération, une visite à la sépulture du Chahid Kaddour Debbi, l'un des adjoints de l'Emir Abdelkader, dans la commune d'El Braya. Ce dirigeant est mort, le 8 mai 1933, dans un accrochage avec les forces coloniales françaises.

A l'occasion de la Journée nationale de la mémoire et la Journée internationale de la liberté de la presse, trois laboratoires de recherche des universités d'Oran et Mostaganem ont organisé un colloque national à l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella" sur l'histoire du discours médiatique, l'exercice politique de l'élite algérienne, traitant du rôle de la presse algérienne durant la glorieuse guerre de libération.

%

A Tiaret, la cérémonie de commémoration de cet évènement, abritée par la commune de Aïn Dzarit, a été marquée par la distribution de 770 arrêtés d'aides financières à l'habitat rural et 294 aides aux lotissements sociaux, en faveur de citoyens de 28 communes, ainsi que la remise des ordres de service de réalisation de 180 projets de développement à travers les communes de la wilaya, qui s'inscrivent dans différents programmes de développement.

La Moudjahida, Bahri Khadidja, fille du Chahid Si Amar, premier martyr de la région, a été honorée, outre la distribution de matériels médicaux et fauteuils aux Moudjahidine et ayants-droit.

A Saïda, une piscine semi-olympique a été inaugurée dans la commune de Ouled Brahim et baptisée au nom du Moudjahid défunt, Ould Kada Abderrahmane. En outre, la veuve du Chahid Bairi Meddah et les Moudjahidine Djaber Miloud et Hachemi Larbi ont été honorés, en plus de la tenue d'activités culturelles et sportives.

A El Bayadh, la cité 150 logements publics locatifs a été baptisée au nom du défunt Moudjahid Aissaoui Ahmed et le coup d'envoi donnée à une caravane historique vers les communes de Ghassoul et Brizina, organisée par le secteur de la jeunesse et des sports, en coordination avec la direction des Moudjahidine et des Ayants-droits.

D'autre part, une visite de courtoisie a été rendue à Mme Abdoun Fatima, veuve du Chahid Abbad Mohamed, ainsi qu'au Moudjahid Khedim Abdelkrim pour s'assurer de leur état de santé.

Le coup d'envoi du projet de réhabilitation et de revêtement de plusieurs routes a été donné au niveau du chef lieu de wilaya.

A Sidi Bel Abbes, les autorités de wilaya ont visité un ensemble de projets de développement dans plusieurs communes, tels que le projet de réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes, dans la commune de Sidi Ali Boussidi, l'extension d'une cantine scolaire et l'aménagement d'une école primaire dans la commune d'Aïn Kada, ainsi que le projet de réalisation d'un CEM et de logements de fonction dans la commune de Sidi Dahou El Zayer.

Une visite a été rendue à la Moudjahida Fakir Melouka, appelée "Khadidja", pour s'assurer de son état de santé, en plus d'un hommage rendu à quelques Moudjahidine et Ayants-droits.

La wilaya de Tissemsilt a honoré le Moudjahid Djoulam Mohamed et une visite a été rendue à Mme Bouchene Aïcha, veuve du Martyr Labgaa Larabi, en plus de l'organisation d'une rencontre ouverte sur la mémoire et d'une exposition historique à la maison de jeunes, l'inauguration d'un centre postal au village de Sekkaka (commune de Bordj Emir Abdelkader) et l'organisation d'une campagne de reboisement à la forêt Oum Rouz de cette commune.

Quant à la wilaya de Nâama, une visite a été rendue à des Moudjahidine et leurs familles, avec la tenue d'une exposition historique au Centre universitaire "Salhi Ahmed" ainsi qu'une conférence sur les crimes du colonialisme français en Algérie.

Le Théâtre régional "Mohamed Benguettaf" à Nâama a, pour sa part, lancé la manifestation "Café littéraire", dont le premier numéro comprenait la présentation d'une nouvelle publication intitulée "Les hommes de la huitième région... La biographie et la lutte du Moudjahid pionnier Bouhafs Fodhil", dit "Ghaithari", par l'écrivain Bouhafs Amal.

A Tlemcen, la commémoration de la Journée nationale de la mémoire a été l'occasion de rendre visite aux Moudjahidine Belarbi Mahieddine, Bouazza Abdelkader et la veuve du Martyr Abed Mohamed, en plus d'inspecter plusieurs projets d'aménagement dans la commune de Maghnia, dont deux projets de réalisation de 250 logements publics locatifs, une cité universitaire d'une capacité de 500 lits, un lycée et l'aménagement de la zone industrielle "Ouled Bendamou".

A Relizane, une visite a été rendue au Moudjahid Mohamed Benhariga, qui a été honoré, en plus de l'inauguration d'un stade sportif de proximité à Haï 500 logements, dans la nouvelle ville Benadda Benaouda.

Dans la wilaya de Aïn Temouchent, une caravane touristique et historique a été lancée, avec la participation de 100 jeunes des wilayas de Sidi Bel Abbes, Tlemcen et Oran.

Le siège de l'APC de Aïn Temouchent, qui a bénéficié d'une opération d'aménagement, a été inspecté, en plus du jardin public du centre ville, qui a été exploité, dans le cadre de la concession touristique, par une agence touristique locale.

Dans la wilaya de Mascara, la famille du défunt Moudjahid Benrefig Mohamed a été honorée, en plus de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un CEM, dans la commune de Ghriss, et l'organisation d'expositions historiques mettant en exergue les crimes odieux perpétrés par le colonialisme français en Algérie.