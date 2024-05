Maroc: SIEL 2024 - Le CSPJ participe avec un programme placé sous le signe de la performance judiciaire et de l'engagement éthique

Rabat — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) prend part à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévue du 9 au 19 mai à Rabat, avec un programme placé sous le signe de la performance judiciaire et de l'engagement éthique.

La participation du Conseil à cet événement culturel, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de communication avec le grand public, souligne l'institution dans un communiqué.

Et de relever que le programme du Conseil regroupe une série de 9 conférences et autres événements de communication, outre la présentation des principales publications du Conseil, ses attributions, activités et réalisations.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ouvrira sa participation avec une conférence qui met en avant les réalisations de l'institution et ses perspectives d'avenir, indique le communiqué, ajoutant que le programme prévoit aussi une conférence conjointe entre le CSPJ, la présidence du ministère public et la Cour des comptes sur "la moralisation de la vie publique", ainsi qu'une conférence avec le Conseil de la concurrence sur les garanties au consommateur entre le législatif et le judiciaire.

Le programme prévoit également des conférences sur "la sécurité judiciaire à l'ère de la numérisation et de l'intelligence artificielle", "la justice et les litiges : enjeux et défis", "les garanties légales et judiciaires de l'investissement", "l'efficacité judiciaire et l'avenir de la justice", "la protection judiciaire des droits de l'Homme" et "la sécurité contractuelle et les exigences du développement".

Par ailleurs, le stand du CSPJ prévoit l'exposition du premier numéro de la revue du Pouvoir Judiciaire, qui vise à garantir la transmission d'informations correctes concernant le travail du Conseil et ses initiatives, conformément aux orientations de son plan stratégique (2021-2026).

Ce numéro de la revue cherche également à faire connaître le Conseil, ses attributions, ses organes et les textes juridiques qui régissent son travail, outre la mise en avant de ses activités et réalisations.

En plus des nouvelles publications du Conseil et des magistrats, le stand du CSPJ présentera plusieurs dépliants sur le Conseil, le portail judiciaire du Royaume et l'organisation judiciaire.