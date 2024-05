Maroc: Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains s'entretient à Port-Louis avec plusieurs personnalités

Port — Louis - Une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, accompagnée du Président et des membres de la section mauricienne de la Fondation, a tenu, mercredi à Port-Louis, plusieurs rencontres avec des responsables gouvernementaux et des personnalités religieuses musulmanes et chrétiennes de la République de Maurice.

La délégation marocaine, actuellement en visite à Maurice, est composée de MM. Othman Sqalli Houssaini, Chargé de mission auprès de la Fondation, Mohammed Maghraoui, Expert à la Fondation et Ilyas Mahyaoui, récitateur.

Elle s'est ainsi entretenue avec le ministre du Patrimoine culturel et des Arts, Avinash Teeluck, la ministre de l'Intégration sociale et de la Solidarité nationale, Fazila Jeewa Daureeawoo et le président de l'opposition, Shakeel Mohammed.

La délégation a eu de même des rencontres avec le Révérend David While, Vice-président du Conseil des Religions et Muhammad Yousuf Salahmohamed, président du Centre culturel islamique.

Lors de ces entretiens, les responsables mauriciens ont salué la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur de la préservation de l'unité, de la solidarité et de l'identité africaine.

Ils ont aussi loué les initiatives entreprises par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour la promotion des justes valeurs de la religion, la préservation du patrimoine et la protection de la foi et du culte, exprimant leur désir de renforcer la coopération avec le Royaume du Maroc et de bénéficier de son expertise dans les domaines religieux, académiques, culturels et sociaux.

De son côté, M. Sqalli Houssaini a mis en exergue les missions principales de la Fondation, ses objectifs et les diverses initiatives lancées au niveau de ses sections dans 48 pays africains, avec la vision d'unifier les efforts des Ouléma africains, de consolider les fondamentaux religieux et de promouvoir les valeurs spirituelles humaines.

Ces valeurs contribuent indubitablement à la stabilité et à la sécurité en Afrique, et ce en accord avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Que Dieu L'assiste, qui accorde une importance particulière à la sécurité spirituelle et au développement en Afrique.

Au cours de sa visite en République de Maurice, la délégation marocaine a visité la mosquée Al Aqsa, la plus ancienne mosquée de Maurice, ainsi que différentes universités, associations et institutions religieuses et culturelles dans différentes régions du pays.

Pour rappel, la délégation de la Fondation a été reçue, lundi au Palais présidentiel à Port- Louis, par le Vice-président de la République de Maurice, Eddy Boissézon. Elle a également été reçue par le Vice-Premier ministre de la République, Anwar Husnoo au siège de la Primature à Port Louis.

La délégation a pris part, mardi à Port- Louis, aux travaux d'une Conférence organisée sous le thème "Dialogue Islamo-Chrétien au service de la paix".