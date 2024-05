Maroc: SIEL 2024 - Le ministère de la Justice propose un programme axé sur des questions fréquemment posées dans l'espace public

Rabat — Le ministère de la Justice annonce sa participation à la 29ème édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL), prévue du 09 au 19 mai à Rabat, avec un programme riche en axes couvrant de nombreuses questions fréquemment posées dans l'espace public.

Le programme concocté dans le cadre de cette édition prévoit notamment l'organisation de séminaires intellectuels, d'ateliers juridiques et de réunions de communication, couvrant de nombreuses questions fréquemment posées dans l'espace public, indique un communiqué du ministère.

De par sa participation au SIEL 2024, le ministère de la Justice cherche à donner à sa contribution un caractère qualitatif qui répond aux attentes des citoyens et à la jurisprudence des chercheurs, souligne la même source, faisant observer que cette édition sera marquée par l'organisation d'une activité conjointe entre le ministère et le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME) ainsi que par une rencontre sur une publication intellectuelle singulière qui interroge le concept de la justice, signée par l'écrivain et romancier Saïd Bensaid Alaoui.

Un atelier ouvert sur l'élaboration de la législation, qui sera supervisé par des praticiens expérimentés figure également parmi les activités du ministère, selon le communiqué.

Des rencontres seront aussi organisées dans le cadre de cette manifestation culturelle de grande envergure consacrées à l'interaction avec le public à travers une sélection rigoureuse de sujets tels que la protection de la vie privée des personnes au Maroc, les mécanismes alternatifs de règlement des différends en relation avec l'amélioration du climat des affaires, ou encore la traite des êtres humains ou la discussion sur la justice marocaine dans les agendas internationaux. Il sera également question de présenter les nouvelles plateformes numériques et les services électroniques du ministère qui facilitent l'accès des citoyens aux services du système judiciaire.

Le programme comprend,en outre une séance culturelle et récréative dédiée aux enfants pour les encourager à lire et à libérer leur créativité, poursuit la même source, notant que le pavillon accueillera des enfants de la Fondation Mohammedia des Oeuvres Sociales des magistrats et des fonctionnaires de la justice de différentes régions du royaume.

Par ailleurs, des ouvrages juridiques et littéraires destinés aux professionnels du secteur (magistrats et fonctionnaires) seront exposés à cette occasion en reconnaissance de leurs efforts et pour encourager la culture de la reconnaissance.

Le stand accueillera, une semaine durant, des cadres et des greffiers de justice, en reconnaissance du capital humain et de son rôle juridique important dans le système judiciaire.

Cette participation sera tout aussi l'occasion de présenter les résultats de l'archivage du programme scientifique de la participation du ministère de la Justice en 2023, afin de promouvoir la culture du dialogue et la contribution de ce département gouvernemental à la diffusion de l'information juridique et de l'intérêt, conclut le communiqué.