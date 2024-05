Algérie: Athlétisme/Championnats arabes U20 - L'Algérie décroche cinq médailles, dont deux en or

ISMAILIA (Egypte) — La sélection algérienne d'athlétisme des moins de 20 ans (U20) a décroché cinq médailles (2 or, 3 argent), à l'issue des finales de la première journée des Championnats arabes d'athlétisme de la catégorie (garçons et filles), disputées mercredi à Ismaïlia en Egypte.

Les deux médailles d'or ont été remportées aux concours du saut en longueur par Louai Al Amraoui (7.60 m) et Wissal Herkas (5.81 m), alors que celles en argent sont revenues à Anes Chaouati au 10.000 m marche avec un chrono de (43.30.50), Abdallah Mohamed Islam Harek sur le 3.000 m avec un temps de (8:06.27) et Abderrahmane Jaber au saut en longueur avec un saut mesuré à 7.31 m.

La sélection algérienne d'athlétisme prend part aux Championnats arabes des U20 avec un effectif composé de 29 athlètes (21 garçons et 8 filles).

Les représentants algériens chez les garçons sont : Adem Abdelkader Benyache (100 m et 200 m), Ahmed Rached Rahab (200 m, 400 m), Youcef Chérif Abderrahmane Morceli ((400 m), Seifeddine Mouloud Hafesi (800 m), Anes Jaihi (1500 m , 3000 m steeple), Abdallah Mohamed Islam Harek (1500 m, 3000 m), Mohamed Boutagia (3000 m, 5000 m), Zahreddine Gasmi (110 m haies), Abdennour Bourmaki (400 m haies), Abdeljalil Alhegari (400 m haies), Abdelaali Bensaad (3000 m steeple), Anes Chaouati (10.000 m marche), Yasser Radaouia (10.000 m marche), Abderraouf Merah (hauteur), Younes Ayachi (hauteur), Abderrahmane Jaber (hauteur et longueur), Louai Al Amraoui (longueur), Mazigh Soukri (triple saut), Ayoub Guelati (lancer disque), Younes Khetal (lancer marteau), Walid Touati (décathlon, 100 m haies, relais 4x100m et relais 4x400m).

Chez les filles, l'Algérie est représentée par : Narimene Defnoune (100 m et 100 m haies), Lina Maria Kedal (800 m, 200 m), Hayat Anfal Azaidj (800 m et 1500 m), Nesrine Abed (1500 m), Malak Belhadi (100 m haies), Wissal Herkas (longueur et triple saut), Chaima Aoudia (heptathlon), Manel Kehlouche (heptathlon, javelot, relais 4x100 m).

Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), le rendez-vous arabe d'Ismaïlia enregistre la participation de 14 pays : Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes Unis, Bahreïn, Qatar, Soudan, Sultanat d'Oman, Irak, Yémen, Libye, Maroc, Liban, Djibouti et Tunisie.