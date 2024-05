Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Lancement à Alger d'une caravane de jeunes qui sillonnera 19 wilayas

ALGER — Une caravane composée de 1425 jeunes a été lancée, mercredi à Alger, pour sillonner 19 wilayas avec au programme la découverte des sites historiques les plus importants et des visites aux moudjahidine pour écouter leurs témoignages sur les différents événements de la Glorieuse guerre de libération nationale, et ce à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire commémorant les massacres du 8 mai 1945.

La caravane de jeunes supervisée par 171 encadreurs, sillonnera pendant 5 jours (8-12 mai) à travers 61 bus 19 wilayas (El Tarf, Annaba, Guelma, Constantine, Jijel, Sétif, Bejaïa, Tizi-Ouzou, Batna, Khenchela, Msila, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Temouchent, Tlemcen, Saïda, Ghardaïa et Biskra).

Le Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Yassine Siafi a indiqué, à cette occasion, que "cette caravane organisée par la direction sous la supervision du ministère de la Jeunesse et des Sports et du wali d'Alger, avec la participation du mouvement associatif, regroupe des jeunes issus de différents quartiers de la capitale, âgés entres 18 et 35 ans".

La caravane vise à "mettre en avant le rôle stratégique de la Mémoire nationale dans le développement du sens civique chez les jeunes, le renforcement du lien d'appartenance à la patrie et la valorisation des symboles de la Révolution, de l'histoire glorieuse de l'Algérie et du patrimoine matériel et immatériel du pays".