Algérie: Des syndicalistes saluent l'approbation par le Conseil des ministres des projets de statuts et de régimes indemnitaires des corps médical et paramédical

ALGER — La décision d'approbation des projets de statuts et de régimes indemnitaires des corps médical et paramédical, lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée mardi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été largement saluée par les syndicats de la santé qui ont exprimé leur pleine disponibilité à contribuer à l'enrichissement et à la consolidation de ces textes.

Dans ce cadre, le président du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), Pr. Rachid Belhadj a salué, dans une déclaration à l'APS, "le travail assidu" qui a été accompli ces dernières années en matière de renforcement de la place des praticiens de santé, rappelant par là même "les acquis importants" figurant dans les nouveaux statuts relatifs à ce corps.

A ce propos, il a évoqué les réalisations obtenues au profit du professeur hospitalo-universitaire, dont la reconnaissance de sa fonction pédagogique, la revalorisation de sa pension de retraite et la création d'un nouveau poste de "coordonnateur pédagogique" relevant de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'ajoute aux postes de chefs de départements et d'unités relevant du ministère de la Santé.

Concernant les revendications de ce corps médical formulées par le SNECHU, Pr Belhadj a exprimé "sa confiance" dans le fait que les projets de Statuts proposés pour enrichissement prendront en charge ces revendications, soulignant à cet égard l'importance d'oeuvrer à "la revalorisation des ressources humaines".

%

De son côté, le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Dr. Lyes Merabet a adressé "ses remerciements au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde au secteur de la santé et au corps médical en particulier".

Il a, en outre, exprimé sa volonté de "participer activement à l'approfondissement des propositions et à l'enrichissement de ces projets qui concernent les praticiens de la santé publique et privée, et leurs régimes indemnitaires", ajoutant que "nous nous efforçons de présenter des propositions consensuelles entre notre syndicat et le ministère de la Santé, ainsi qu'avec la Commission mixte entre le ministère des Finances et la Direction générale de la Fonction publique".

Il a rappelé que le président de la République avait exprimé dans son discours à l'occasion de la fête des travailleurs "sa conviction que le secteur de la santé doit disposer de statuts en faveur du médecin et de tous les praticiens de la santé", ce qui est "une chose positive".

Pour sa part, le président du Syndicat algérien des médecins généralistes, Dr Tafat Abdelkader a exprimé "sa satisfaction quant à la décision du Conseil des ministres d'approuver les statuts relatifs aux corps médical et paramédical", relevant que ce "pas important" reflète "l'engagement du gouvernement envers les professions médicales et paramédicales, ainsi que ses efforts pour promouvoir les niveaux élevés de la pratique et de la prise en charge sanitaires".

Saluant "l'instruction du président de la République de charger le ministre de la Santé de poursuivre l'élaboration de textes de loi inhérents à la profession", Dr Tafat a indiqué que ces textes de loi "renforceront davantage la profession" et que les médecins généralistes "auront la place qui leur sied en tant que pilier fondamental du système de santé".

Il a exprimé la volonté de son Syndicat de coopérer et de contribuer à l'enrichissement de ces textes juridiques en partageant son expertise et son expérience de praticien sur le terrain.

Pour sa part, le Secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), Lounès Ghachi, a salué l'approbation par le Conseil des ministres des projets de statuts et de régimes indemnitaires, qualifiant cela de "bonne chose", et a remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il porte à cette loi qu'il a abordée à maintes occasions.

Media