Algérie: Mois du patrimoine à Mascara - Ouverture d'une première exposition universitaire sur le patrimoine culturel

MASCARA — La première édition de l'exposition universitaire sur le patrimoine culturel a été ouverte, mercredi à la bibliothèque de la Faculté des sciences humaines et sociales de l'université "Mustapha Stambouli " de Mascara, sous le slogan "notre patrimoine culturel, diversité et authenticité".

Cette exposition, initiée par le club scientifique de la faculté précitée, en collaboration avec la direction de la Culture et des Arts, dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, porte sur l'exposition d'habits traditionnels pour femmes et hommes célèbres à Mascara et des ustensiles en poterie et en bois utilisés par les familles de la région à la fin du 19ème siècle.

Cette manifestation comprendra, aussi, une exposition de maquettes de monuments historiques et archéologiques de la région, tels que la mosquée Moubayaâa, dans la ville de Mascara, et la zemala de l'Emir Abdelkader (la capitale mobile), dans la commune de Sidi Kada, ainsi que des photographies et des peintures en aquarelle mettant en valeur les coutumes et traditions des familles de la wilaya.

L'uniforme militaire porté par les soldats de l'Emir Abdelkader de 1832 à 1848 est également exposé, ainsi qu'une tente dressée avec ses fournitures traditionnelles, qui étaient utilisées par le fondateur de l'Etat algérien moderne dans sa capitale mobile.

%

Le premier jour de cette exposition a vu une participation remarquable des étudiants de la Faculté, qui ont été attirés par les pavillons de la manifestation, notamment ceux liés aux maquettes des monuments historiques et archéologiques, au pavillon sur l'histoire de la résistance de l'Emir Abdelkader à l'armée de colonisation française.

Dr Bachir Hemaidi de l'université de Mascara a déclaré à l'APS que "la tenue de ce genre d'activités reflète l'intérêt accordé par les étudiants au patrimoine culturel".

En marge de cette manifestation d'une semaine, plusieurs activités culturelles et intellectuelles sont programmées, parmi lesquelles des conférences et des rencontres poétiques et littéraires traitant du patrimoine culturel de la région, ainsi qu'un concours de la meilleure recherche mettant en lumière l'uniforme du cavalier sous l'Emir Abdelkader, visant les étudiants de l'université de Mascara, selon le président du club scientifique de l'université, Mokhtar Kadaoui.

L'organisation de cette exposition vise à impliquer les étudiants de l'Université de Mascara dans la commémoration du mois du patrimoine, ainsi qu'à faire connaître le riche patrimoine culturel de la wilaya.