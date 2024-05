Tunisie: Appel à la solidarité mondiale contre les crimes sionistes

La Tunisie a appelé tous « les peuples libres du monde à rester unis contre le génocide et le déplacement forcé commis par les forces d'occupation sioniste contre le peuple palestinien ».

La Tunisie a invité tous les pays du monde à agir, immédiatement, pour mettre fin à ce massacre « d'autant plus que l'entité sioniste se prépare à commettre un autre massacre ciblant plus de un million et demi de palestiniens dans la ville de Rafah », lit-on dans un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Dans le même contexte, la Tunisie a réaffirmé son « soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans ses luttes pour recouvrer ses droits légitimes, inaliénables et non obsolètes », ainsi que sa position « ferme et solidaire avec les frères palestiniens pour l'établissement de leur État pleinement souverain sur tout le territoire palestinien, avec al-Qods al-Charif comme capitale.

Mardi à l'aube, l'armée sioniste a déployé ses chars dans la ville de Rafah et pris le contrôle du point de passage terrestre qui permet l'acheminement de l'aide humanitaire pour les palestiniens à la bande de Gaza.