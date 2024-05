Tunisie: Golf / Finale du championnat de Tunisie des jeunes 2023/2024 - Les espoirs du golf tunisien aux prises, ce weekend au Golf El Kantaoui

81 Jeunes golfeurs en vue d'une place au soleil 4 semaines avant la finale de la coupe de Tunisie des jeunes.

Les espoirs du golf tunisien seront aux prises ce weekend au Golf El Kantaoui à Sousse pour disputer la finale du championnat de Tunisie de golf.

La finale du championnat de l'actuelle saison constitue un festival proprement dit puisque son programme comprend pour la première fois 12 catégories (7 pour les garçons et 5 pour les filles) dans lesquelles les titres seront attribués.

Ce sera une occasion propice pour mettre en relief le travail accompli par les associations sportives tout au long de la saison, et de découvrir des nouveaux talents en herbe appelés à être bien encadrés à l'avenir en vue de prendre la relève.

Ils seront en tout 81 jeunes golfeurs, 34 filles et 47 garçons à en découdre pendant deux journées, samedi et dimanche 11 et 12 Mai 2024 en vue de s'octroyer les différents titres mis en jeu.

Sur les 12 catégories programmées on aura six vainqueurs dans les plus jeunes catégories (3 filles et 3 garçons) qui auront à marquer leurs noms pour la première fois sur l'album d'or du championnat.

Pour le reste ce sont les jeunes golfeurs les plus en vue qui seront à l'oeuvre pour monter sur la plus haute marche du podium.

La compétition reine reste l'épreuve juniors (U20) où 8 filles et 8 garçons espèrent remporter le sacre.

Chez les filles la sociétaire de l'ASG Djerba, Isra Bouamor, la plus régulière au cours de la saison est la mieux placée pour conserver son titre qu'elle a remporté pour la première fois la saison dernière à Hammamet. Elle aura pour principales concurrentes Ibtihel Hammami et Zayneb Driss.

Dans la catégorie des juniors garçons on aura certes, un nouveau champion de la catégorie parmi les Wissem Zitouni, Ghaith Rhimi, Abdallah Hamed, Selim Haouala , Sami Ben Youssef et Youssef Mansouri entre autres. Bonne finale à toutes et à tous.

Programme :

Samedi 11 Mai 2024:

08h30 : Accueil des participants

09h00 : Début des compétitions

Dimanche 12 Mai 20240

9h00 : Début de la deuxième journée

16h00 : Cérémonie de la remise des prix