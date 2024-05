Cote d'Ivoire: Réconciliation - Guillaume Soro s'engage à faire encore des pas vers Ouattara

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, en exil depuis 2019, s’est engagé encore à poursuivre le dialogue avec le Président de la République, Alassane Ouattara. L’Information est rapportée par fratmat.info

Dans un message rendu public rapporte le media d'Etat, le 8 mai 2024, son jour d’anniversaire de naissance, Guillaume Soro a écrit ceci : « Au nom de la confiance que vous me portez, je réitère mon engagement ferme à travailler inlassablement pour la paix et la réconciliation, et de réaliser vos attentes. Je suis convaincu qu’un dialogue ouvert, constructif et sans apriori, est l'unique voie pour éviter à notre pays l’impasse ».

Et c'est dans cette optique, il entend poursuivre ses entretiens téléphoniques avec le Président Alassane Ouattara, dont il a eu l’initiative au mois de mars dernier.

« Rien, aucun soubresaut, ne me fera dévier de cette trajectoire. L’intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de nos personnes n’offre aucune autre option. Nous avons tous l’obligation de travailler pour la paix et pour l’apaisement. Après quelques jours de repos, je m’y consacrerai. Je sais qu’il faudra faire face à des poches de résistance, mais notre détermination en viendra à bout. Chers compatriotes, à chacun et à chacune, je dis merci du fond de cœur, pour votre amour, votre soutien indéfectible et votre résilience », a dit Guillaume Kigbafori Soro. Précisant que « c'est le cœur rempli d'une profonde émotion » qu’il a fait ce message.

Récemment, l' ancien Premier ministre Guillaume Soro se seraient entretenus pour la première fois depuis cinq longues années. « Ce n'est pas un poisson d'avril. La prochaine fois, ça sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin » : voici les mots signés sur la plateforme X le 4 avril par l'intéressé en exil. Si le camp présidentiel s'est également félicité de cette nouvelle avancée, le retour au pays de Guillaume Soro reste pour l'heure hypothétique.