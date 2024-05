Seychelles: Air Seychelles remporte deux distinctions aux World Travel Awards

Air Seychelles, la compagnie aérienne nationale, a remporté deux distinctions : la meilleure compagnie aérienne de l'océan Indien en classe économique et le meilleur équipage de cabine de l'océan Indien lors des World Travel Awards 2024.

Selon la compagnie aérienne dans un communiqué de presse publié lundi, Sandy Benoiton, le PDG de la compagnie aérienne, a accepté les prix avec beaucoup de fierté et de gratitude.

"Remporter ces distinctions en sachant qu'elles sont décernées par le vote du public est la preuve qu'Air Seychelles est sur la bonne voie. L'industrie du transport aérien est aussi passionnante que volatile et nous faisons ce que nous faisons avec passion. Même si nous n'avons pas remporté autant de récompenses que l'année dernière, je suis immensément fier de mon équipe dont le dévouement incessant a abouti à ces victoires cette année. Nous nous appuyons sur nos expériences et nous utiliserons cela comme motivation pour obtenir des résultats encore meilleurs cette année et au-delà", a déclaré M. Benoiton.

Air Seychelles entre dans la catégorie de l'océan Indien et se bat contre d'autres compagnies aériennes régionales telles qu'Air Austral et Air Mauritius. Les gagnants de chaque région s'affronteront ensuite lors de la Grande Finale à la fin de l'année.

Les nominations pour la Grande Finale seront annoncées au cours du dernier trimestre de l'année et, comme cela a été fait pour les prix régionaux, un vote public sera organisé à ce moment-là en faveur de la compagnie aérienne nationale.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, sont également sorties victorieuses en tant que « première destination balnéaire de l'océan Indien » et « première destination nature de l'océan Indien ».

Le Waldorf Astoria Seychelles Platte Island a remporté le titre de « Meilleur nouveau complexe hôtelier de l'océan Indien ».

Selon un communiqué de presse des World Travel Awards publié lundi, Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a déclaré : « Nos gagnants représentent le meilleur du voyage et du tourisme dans l'océan Indien, et mes félicitations à chacun d'entre eux. Tous jouent un rôle de premier plan dans la conduite de la région vers de nouveaux sommets. »

La cérémonie des World Travel Awards est considérée comme l'un des événements de remise de prix les plus prestigieux au monde, célébrant et récompensant l'excellence dans des secteurs clés des industries du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie.