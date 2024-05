Seychelles: Des experts suédois vont aider les Seychelles dans leurs efforts de réduction sans cruauté des chiens errants

Dans un effort continu pour faire face au grand nombre de chiens errants dans le pays, les Seychelles ont demandé l'aide d'une célèbre vétérinaire et universitaire suédoise de zoo et de faune, le Dr Therese Hård, et de son équipe.

L'expertise et l'expérience de Mme. Hård seront utilisées pour mener une analyse complète de la population de chiens errants aux Seychelles et des recommandations et une formation seront organisées par la suite. Cela contribuera à doter les autorités locales des outils nécessaires pour mener à bien le programme en faveur des chiens errants de façon humaine.

L'équipe est arrivée aux Seychelles mardi et passera une semaine à visiter des sites et à discuter avec les autorités locales.

Mme. Hård a rencontré mardi le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert.

Elle a déclaré aux journalistes : "Le but de notre visite est de discuter de la manière de travailler ensemble et de fournir une formation pour faire face à la situation des chiens errants aux Seychelles."

Mme. Hård a ajouté : "Nous voulons être en mesure de travailler avec les dernières techniques de capture à longue distance, de travailler sur des protocoles d'anesthésie et de répondre aux besoins de bien-être animal."

Photo: Le Dr Therese Hård (au milieu) et un membre de son équipe ont rencontré le ministre Joubert.

Même si elle travaillera principalement avec le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Mme. Hård et son équipe travailleront également en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales pour construire une relation à long terme.

La chef de l'unité de bien-être animal, Girra Pierre, a expliqué que le fait d'amener le Dr Hård et son équipe aux Seychelles les aiderait à mettre en oeuvre le programme de contrôle des chiens errants de manière plus humaine.

Le programme de contrôle des chiens a débuté en 2023 après que la situation des chiens errants dans le pays soit devenue alarmante. Grâce au programme de contrôle des chiens, le département cherche à prévenir les portées indésirables, ce qui réduira directement la population de chiens errants et économisera les ressources du département et de ses partenaires. Les refuges pour chiens du pays fonctionnaient à pleine capacité et manquaient de personnel.

Cela fait suite au tollé de l'année dernière, lorsque l'abattage de chiens errants avait suscité l'indignation des militants des droits des animaux, qui estimaient que tuer ces chiens n'était pas la bonne manière de gérer la situation.

Selon M. Pierre, l'abattage de ces chiens n'aura plus lieu, mais ils se concentreront plutôt sur la stérilisation des chiens, pour les empêcher de se reproduire et d'augmenter leur population.

"Avec ce programme, les gens ne verront peut-être pas la population de chiens errants diminuer de façon drastique, mais à long terme, nous verrons qu'elle diminuera, car ils ne pourront pas se reproduire", ajoute M. Pierre, assurant que tuer les chiens ne sont maintenant plus une option.

Elle a également parlé de leur travail avec les deux refuges pour animaux aux Seychelles, où, grâce à leur étroite collaboration, ils peuvent également capturer les chiens et utiliser les refuges comme moyen pour donner aux chiens un foyer par le biais de l'adoption.

Après une première semaine passée dans le pays, Dr. Hård reviendra ultérieurement pour poursuivre son travail et sa formation tout au long du programme.