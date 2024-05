Algérie: L'importance de la lecture de l'histoire réside dans le renforcement de la cohésion de la Nation

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a affirmé, mercredi à Alger, que l'importance de la lecture de l'histoire résidait dans le renforcement de la cohésion de la Nation, sa réédification et l'emploi de ses points forts pour lui permettre d'occuper la place qui lui sied dans le concert des Nations.

Dans une allocution prononcée lors de l'avant-première du film documentaire sur la vie de Cheikh Larbi Tebessi, à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire, coïncidant avec le 79e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, M. Boughali a souligné que la projection de ce film "nous permet de mieux prendre conscience de la pertinence de la voie empruntée par Cheikh Larbi Tebessi, paix à son âme, et ses confrères dans l'Association des oulémas musulmans algériens (AOMA), et de conclure de la nécessité de suivre la même voie et de s'y conformer jusqu'à atteindre notre objectif, celui de construire une Algérie nouvelle forte et respectée".

S'interrogeant sur l'importance de la lecture de l'histoire, le président de l'APN a souligné qu'elle résidait dans le renforcement de la cohésion de la Nation, sa réédification et l'emploi de ses points forts pour lui permettre d'occuper la place qui lui sied, de par ses gloires passées et son poids imposant, dans le concert des Nations et des peuples".

S'exprimant sur le contenu du film, M. Boughali a souligné "qu'il s'inscrit dans le cadre de la démarche visant à préserver notre histoire", qualifiant de "pertinent" le choix de cette personnalité historique, vu que Cheikh Larbi Tebessi a marqué de "son empreinte exceptionnelle l'histoire du mouvement réformateur engagé par l'AOMA, et ce de par sa participation agissante à la préparation des révolutionnaires pour le déclenchement de la Glorieuse Révolution".

%

Le film présente un aperçu sur la vie de "cet homme hors pair qui a dirigé une campagne réformiste en une conjoncture très sensible de l'histoire de l'Algérie", a-t-il indiqué, ajoutant que "la place et les hauts faits de ce révolutionnaire ont joué un rôle important dans la construction de la personnalité de l'homme algérien contemporain et contribué à former les moudjahidine dès la première heure".

Evoquant les massacres du 8 mai 1945, M. Boughali a expliqué que ces événements "se sont succédés de manière effroyable pour les Algériens, et l'histoire a retenu la cruauté sans précédent avec laquelle l'occupant français a traité les revendications légitimes d'un peuple sans défense, entachant d'opprobre l'histoire de ce destructeur".

Il a également estimé que "ce n'est pas par hasard que nous parlons de la photo et de son rôle dans la consignation de ces événements cruciaux de notre histoire nationale", insistant sur "l'importance de l'effort visant à renforcer nos documents historiques par des éléments visuels permettant de donner plus de vitalité et de crédibilité à nos archives nationales".

"C'est triste et honteux de voir l'humanité vivre, à nouveau, au rythme de crimes similaires aussi atroces que ceux qui ont lieu en Palestine, dans un monde qui prétend être civilisé et progressiste, des crimes commis contre nos frères palestiniens par l'entité sioniste qui poursuit le génocide en envahissant la ville de Rafah dans laquelle se sont réfugiés les Ghazaouis", a rappelé M. Boughali.

Le président de l'APN a souligné, dans ce sens, que cela "se produit face à un mutisme assourdissant, malgré le rejet par la conscience humaine et la révolte des hommes épris de liberté à travers le monde, en particulier les étudiants universitaires qui ont prouvé que l'Humanité n'est pas encore morte malgré tous les moyens de dissimulation, de désinformation et de déformation".

Enfin, M. Boughali a appelé à "transmettre ces événements, ces images et ces valeurs nobles aux générations montantes, afin qu'ils servent de fondement à notre unité nationale et à l'unité de notre peuple glorieux avec toutes ses composantes, une unité qui échappe à tous les conspirateurs haineux, une unité entre un peuple et son armée vigilante, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale qui a donné les plus beaux exemples de sacrifice et de dévouement".