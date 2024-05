Algérie: Oran - Engouement pour le Salon du e-commerce et de l'économie numérique

ORAN — La première édition du Salon du e-commerce et de l'économie numérique clôturée, mercredi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, a attiré des milliers de visiteurs, selon les organisateurs.

Durant trois jours, cette manifestation a enregistré une affluence des jeunes de diverses wilayas de l'Ouest du pays, intéressés à entrer dans le monde du commerce électronique et de l'économie numérique et à créer des startups dans ce domaine, a déclaré Asma Medjabar, responsable de l'information de l'entreprise Global Exhibition Company, initiatrice de l'événement

Les visiteurs du salon, organisé sous le patronage du ministre de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, se sont imprégnés des services fournis par les 54 exposants participant à cette manifestation et des solutions techniques proposées à ceux qui souhaitent s'engager dans le commerce électronique et se sont enquis des expériences des entreprises qui les ont précédés dans ce domaine.

Chamsedine Habhoub, responsable de la société organisatrice, a souligné le développement en cours dans le domaine du commerce électronique en Algérie, grâce à la modernisation de l'infrastructure de base technologique et à la modernisation de l'arsenal juridique, à travers de nouveaux textes, dont la loi liée à l'auto-entrepreneur.

La manifestation a été caractérisée par un riche programme d'animation et de formation, visant à offrir le plus grand nombre possible d'opportunités aux participants souhaitant bénéficier des compétences des conférenciers et échanger des expériences avec les visiteurs dans divers domaines numériques et entrepreneuriaux, tels que le e-commerce, le marketing numérique, le numérisation des systèmes et autres.