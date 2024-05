Algérie: Match USM El Harrach-CA Batna - 25 mis en cause placés en détention provisoire pour actes de vandalisme

ALGER — Les tribunaux de Dar El Beida et d'El Harrach ont émis des mandats de dépôt en détention provisoire contre 25 mis en cause et déféré 08 mineurs devant le juge des mineurs, pour actes de vandalisme ayant émaillé un match de football entre l'USM El Harrach et le CA Batna, a indiqué, mercredi, un communiqué du Procureur général près la Cour d'Alger.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Parquet près la Cour d'Alger informe l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes de vandalisme et après la fin du match de football ayant opposé l'USM El Harrach au CA Batna, le 05 mai 2024 au stade du 1er novembre à El Mohammadia, des actes de vandalisme ont été enregistrés, entraînant la destruction de biens publics et des dégâts matériels importants, les Parquets près les tribunaux de Dar El Beida et d'El Harrach ont ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits, laquelle a abouti à l'arrestation de 25 mis en cause majeurs et 08 mineurs", ajoute la même source.

"En dates du 06 et 08 mai 2024, les mis en cause ont été présentés devant les parquets susmentionnés. Les accusés majeurs ont été poursuivis selon la procédure de comparution immédiate pour délits d'insubordination, de destruction volontaire des biens d'autrui et d'attroupement non armé, conformément aux dispositions du Code pénal. Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire en attendant leur procès. Par ailleurs, les accusés mineurs ont été déférés devant le juge des mineurs".