Afrique du Nord: Zaalani - L'Algérie poursuit sa lutte en faveur de la cause palestinienne

ALGER — Le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani a affirmé, jeudi à Alger, que l'Algérie poursuivrait ses efforts et sa lutte pour permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à la liberté et à la dignité.

En marge d'une rencontre consultative sur le thème "Accès à la justice, renforcement du partenariat et de la coordination entre toutes les parties concernées", organisée par le CNDH en coordination avec le Bureau MENA de l'Organisation internationale de la réforme pénale (OIRP), M. Zaalani a souligné que "l'Algérie poursuivait sa lutte pour la cause palestinienne au niveau du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme", en vue de parvenir à "des résultats positifs en faveur du peuple palestinien qui a prouvé sa lutte et sa résistance face à l'occupant sioniste qui utilise les armes les plus puissantes contre les civils".

Il a, en outre, souligné que l'Algérie "oeuvre à l'application du droit international au profit du peuple palestinien et de son droit à la liberté et à la dignité".

A cet égard, il a rappelé que "les efforts de l'Algérie sont fournis en concomitance avec la résistance et les sacrifices du peuple palestinien qui aboutiront inévitablement à un résultat", mettant en exergue "le besoin de cette résistance et cette lutte d'un soutien juridique et d'un appui international".

Par ailleurs, le président du CNDH a souligné que cette rencontre constituait une occasion pour tirer les conclusions des sessions de formations organisées, dans plusieurs wilayas du pays, dans le cadre de la coopération avec l'OIRP au profit des représentants de la société civile, des magistrats, des officiers de police, des agents de la direction générale de l'administration pénitentiaire et les représentants de l'organe nationale de la protection de l'enfance et des avocats.

De son côté, le Directeur des programmes de l'OIRP, Mohamed Chebana a précisé que cette rencontre tendait à évaluer les activités et les sessions de formations mises en oeuvre en matière des droits de l'homme, soulignant l'importance de coordonner avec le CNDH.