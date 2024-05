Algérie: Visite guidée au profit des médias à l'ENPEI 'chahid Badji Mokhtar'

ALGER — L'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat (ENPEI) de Rouiba "chahid Badji Mokhtar" (Alger), a organisé, jeudi, une visite guidée au profit des médias nationaux afin de prendre connaissance de cet établissement de formation et des différents moyens pédagogiques dont il dispose.

Organisée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de communication de l'Armée nationale populaire (ANP) 2023-2024, approuvé par le chef d'état-major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, "cette visite a permis aux journalistes de prendre connaissance de cet établissement de formation important et des différents moyens pédagogiques modernes et ressources matérielles dont il dispose pour former des élites imprégnés des sciences et des connaissances nécessaires pour être au diapason des évolutions technologiques modernes".

Cette visite vise également à consolider le lien "Armée-Nation", en tant que "pilier essentiel pour la prospérité du pays, renforcer la relation entre les médias nationaux et l'institution militaire, faire connaître les différentes structures de l'ANP et à mettre en exergue les progrès réalisés dans différents domaines, notamment scientifiques".

A cette occasion, le Directeur général de l'Ecole, le colonel Gouasmia Soltane, a affirmé que "l'implication des médias nationaux dans les différentes activités menées par l'ANP s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de l'institution militaire visant à consolider la relation entre le citoyen et son armée et le lien Armée-Nation".

Il a également souligné que cette visite se veut "une fenêtre pour transmettre au grand public l'image réelle et le haut niveau atteint par l'Ecole et contribuera ainsi à attirer et à mobiliser l'élite parmi les élèves des lycées ayant obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat pour la rejoindre à l'avenir".

A noter que l'élève qui rejoint l'Ecole bénéficiera d'une formation préparatoire de trois ans dans les domaines scientifique, technique et militaire, avant de poursuivre ses études, après l'obtention de son diplôme, dans d'autres écoles militaires en fonction de sa spécialité.

La délégation médiatique a visité les différentes structures pédagogiques de l'Ecole, notamment les laboratoires de recherche et les installations sportives et de loisirs.