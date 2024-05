Algérie: Guelma - Une délégation de l'APN visite plusieurs structures culturelles et touristiques et sites archéologiques

GUELMA — Une délégation de la commission de la culture, de l'information et du tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN) a entamé jeudi une visite d'information sur les potentialités touristiques et le patrimoine culturel et historique de la wilaya de Guelma.

Dans une déclaration à la presse au siège de la wilaya, le président de cette délégation, Abdallah El Alloui, a indiqué que cette visite d'une journée susceptible d'être prolongée concernera certains sites naturels et archéologiques et structures touristiques qui constituent des potentialités réelles pour la relance du secteur touristique et source de richesse du patrimoine culturel matériel et immatériel de la wilaya.

Selon M. El Alloui, cette visite inclut la forêt récréative des monts Maouna dans la commune de Ben Djerrah, le site de Ghar Djemaa du Djebel Taya dans la commune de Boudehane et celui des cascades naturelles d'El Araïss dans la région touristique de Hammam Debagh.

Les membres de la délégation parlementaire inspecteront de nouvelles structures venues renforcer le secteur touristique dans la wilaya dont le nouveau village touristique nouvellement mis en service dans le cadre d'un investissement privé à Hammam Debagh, l'hôtel touristique public Mermoura qui vient d'être restauré et relooké, le théâtre romain et le monument historique commémorant le lieu de départ de la marche historique du 8 mai 1945 à El Kermat.

Avant d'entamer son travail, la délégation a été reçue par le wali de Guelma, Mme Houria Aggoune qui a souligné à l'occasion les grandes potentialités touristiques de la wilaya qui figure parmi les pôles du tourisme thermal d'Algérie ainsi que les diverses opérations de développement programmées pour le secteur touristique.