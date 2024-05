Algérie: Signature d'une convention de jumelage entre les universités d'Oran 2 et de Sabratha en Libye

ORAN — Une convention de jumelage entre les universités d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" et l'université de Sabratha en Libye a été signée, jeudi à Oran, pour renforcer la coopération, notamment dans le domaine d'échange d'enseignants et de l'enseignement des langues.

La convention a été signée par le Pr Ahmed Challal, recteur de l'université d'Oran 2, et Pr Salem Mohamed El Harissi, président de l'université de Sabratha, en marge de l'ouverture du colloque international sur "la comptabilité et développement durable: quels enjeux pour demain?".

M. Challal a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de la signature, que "dans le cadre de cet accord, il sera procédé à un échange de compétences et d'enseignants, car l'université de Sabratha a besoin de notre expertise et de nos enseignants, notamment dans des spécialités telles que les langues étrangères, la géologie et la sécurité industrielle".

"Nous essaierons, par la suite, de créer des unités de recherche conjointes, notamment en anthropologie, en sociologie et en sciences politiques, afin qu'il y ait une plus grande communication entre les chercheurs des deux pays", a-t-il dit, mettant en avant la nécessité de poursuivre cette coopération et de l'étendre à d'autres universités.

Le président de l'Université de Sabratha, qui comprend 22 facultés et plus de 16.000 étudiants, a quant à lui souligné que "cet accord permettra de jeter les bases des échanges scientifiques et des étudiants entre les deux universités et, à travers lui, nous oeuvrons à organiser des conférences scientifiques conjointes et échanger des enseignants entre les deux établissements de l'enseignement supérieur".