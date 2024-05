Algérie: Oran - Visite guidée pour les médias à l'Ecole supérieure de l'Administration militaire

ORAN — Une visite guidée a été organisée, jeudi pour les médias nationaux à l'Ecole supérieure de l'Administration militaire (ESAM) "Défunt Moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa" d'Oran de la 2ème Région militaire, pour s'enquérir des missions confiées à cet établissement de formation militaire, relevant de l'arme d'infanterie.

Le commandant de l'ESAM, le général Kouza Karim, a souligné dans une allocution de bienvenue aux représentants des médias nationaux, que cette manifestation d'information entre "dans le cadre du renforcement de l'action de proximité de cette institution de formation militaire et au titre du plan de communication de l'année 2024 adopté par l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) pour faire connaitre les établissements de formation militaire".

Il a ajouté que "la visite vise à faire connaitre aux représentants des médias nationaux les missions de formation de l'Ecole supérieure d'administration militaire d'Oran, à découvrir ses structures d'instruction et les spécialités proposées aux étudiants, ainsi que les conditions d'accès à l'Ecole".

Le même intervenant a souligné que "l'Ecole supérieure de l'administration militaire, en tant qu'établissement de formation, se concentre sur l'aspect de communication avec le citoyen à travers les médias, qui jouent un rôle majeur dans la transmission d'une image réelle et objective de l'institution militaire, conformément aux directives de l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire et sa conviction de la nécessité de renforcer le lien Armée-Nation".

Les explications fournies par les cadres de l'ESAM aux journalistes indiquent que cet établissement de formation militaire, placé sous la tutelle pédagogique conjointe du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, depuis qu'il a adopté le système de Licence-Master-Doctorat (LMD), coopère dans le domaine de l'encadrement pédagogique et scientifique avec 13 établissements d'enseignement supérieur des wilayas de l'Ouest du pays.

L'école adopte également des systèmes et moyens techniques dans le domaine de formation, dont des systèmes d'étude à distance et via les plateformes numériques créées au niveau du service informatique de l'ESAM, a-t-on souligné.

Les journalistes ont découvert, lors de cette visite guidée, les différentes structures de l'ESAM et se sont enquis des conditions d'instruction militaire et pédagogique des étudiants, selon les systèmes et techniques modernes, soutenus par des stages bloqués et pratiques au niveau des grandes unités de combat et de soutien, selon le cursus de formation, ainsi que par le biais de visites d'études et d'information dans les établissements publics.

A noter que l'Ecole supérieure de l'administration militaire a été créée, en 1968 à Beni Messous (Alger), et a fusionné, en 1971, avec l'Ecole de formation technique et de ravitaillement d'El Harrach. Elle a été reconvertie en 1975 à son emplacement actuel dans la ville d'Oran. Elle ensuite a subi plusieurs transformations, avant d'être rebaptisée, en 2008,

Ecole supérieure de l'administration militaire et baptisée au nom du défunt Moudjahid "Akhamoukh Hadj Moussa", le 19 mars 2014.