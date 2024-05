Algérie: Education - L'ONPS appelé à s'orienter vers la production numérique et électronique

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, mercredi soir à Alger, que les contributions de l'Office national des publications scolaires (ONPS) doivent s'orienter, à l'avenir, vers la production numérique et électronique, conformément à la stratégie de l'Etat en matière de numérisation, en phase avec l'évolution des moyens et outils pédagogiques dans le monde.

Dans une allocution prononcée à la clôture du Colloque national organisé, deux jours durant au Cercle national de l'armée, par l'ONPS au profit des directeurs des centres de wilaya de l'Office, M. Belaabed a indiqué que "le principal objectif de la création de l'ONPS est de prendre en charge la réalisation et l'impression des livres scolaires agréés par le ministère de l'Education nationale ainsi que leur distribution aux établissements d'enseignement".

Insistant sur la nécessité d'exploiter tous les moyens et équipements disponibles, en vue de distribuer les livres scolaires à tous les établissements d'enseignement dans les délais impartis, M. Belaabed s'est félicité de l'effort consenti par le personnel de l'ONPS et ses centres, en vue de distribuer le livre scolaire et assurer la disponibilité de cet outil pédagogique indispensable à l'enseignement.

A cette occasion, le ministre a suivi un exposé sur les axes abordés par le colloque, relatifs à la numérisation et à la distribution du livre scolaire, outre des ateliers de travail sur la distribution du livre scolaire, le mouvement du livre scolaire, ainsi que l'encadrement et la gestion des centres de wilaya et régionaux relevant du ministère de tutelle.