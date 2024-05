Algérie: Attaf reçoit le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, jeudi au siège du ministère, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, pays frère, M. Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, qui effectue une visite en Algérie en qualité d'envoyé spécial porteur d'un message au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la part de son frère, Sa Majesté Sultan Haitham Bin Tariq, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis de "passer en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères, ainsi que les perspectives de leur renforcement et de leur promotion aux plus hauts niveaux, en vue de mettre à profit les capacités considérables dont disposent les deux pays dans le cadre d'un partenariat économique de qualité mutuellement bénéfique", a précisé la même source.

A cette occasion, les deux parties ont procédé "à un échange de vues et d'analyses sur les principales questions d'actualité au double plan régional et international, notamment les développements dangereux que connait la cause centrale de la Nation arabo-musulmane, en l'occurrence la cause palestinienne", selon le même communiqué.