Algérie: Sécurité en ligne - La promotion d'une culture numérique responsable mise en exergue à Alger

ALGER — La nécessité de promouvoir une culture numérique responsable pour naviguer en toute sécurité a été mise en avant jeudi à Alger, lors d'une conférence organisée par le Groupe Télécom Algérie (GTA), dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux.

Lors de cette rencontre dédiée aux journalistes des médias nationaux, l'accent a été mis sur l'urgence d'adopter une approche proactive pour faire face aux menaces liées aux plateformes numériques.

Ainsi, des experts de GTA ont lancé un appel à s'"engager activement" à promouvoir une culture numérique "responsable et avertie", exhortant les utilisateurs à faire preuve de vigilance face aux dangers d'Internet et à adopter des comportements appropriés sur les réseaux sociaux.

"En sensibilisant et en éduquant, il est possible de créer un environnement numérique plus sûr et plus positif pour tous", ont-ils fait valoir.

L'événement a porté sur une large thématique, allant de la définition de la culture numérique aux menaces de la cyberintimidation, en passant par les bonnes pratiques en ligne et les outils de gestion du temps sur l'écran.

Les intervenants ont, également, mis en lumière les "dangers spécifiques" liés aux réseaux sociaux, tels que la cybercriminalité et la perte de confidentialité, ainsi que les moyens de s'en protéger.

Parmi ces mesures, on retrouve l'ajustement des paramètres de confidentialité, la prudence dans le partage d'informations sensibles et une gestion raisonnée du temps passé en ligne.

"Cela implique de cultiver une compréhension approfondie des technologies numériques, de s'engager dans des communications en ligne saines, de protéger la confidentialité des données personnelles et de participer positivement aux communautés en ligne", ont-ils soutenu.

Ils ont souligné, en outre, que "la promotion d'une culture numérique responsable incombe à tous les acteurs de la société, notamment les parents qui ont un rôle crucial à jouer en éduquant leurs enfants à une utilisation responsable des technologies numériques et en les sensibilisant sur leurs dangers potentiels".

Les entreprises ont également la responsabilité de promouvoir une culture numérique responsable au sein de leurs structures, à travers la mise en place des politiques claires et des formations adaptées pour leurs employés, ont relevé les experts.

Organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, cette campagne nationale de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des médias sociaux, qui se tient du 4 au 10 mai, vise à informer et outiller les citoyens, en particulier les jeunes et les adolescents, pour une utilisation plus sûre et responsable de ces plateformes.