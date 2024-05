Algérie: Soraya Mouloudji inaugure le 9e Festival national de la création féminine à Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a inauguré jeudi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), le 9e Festival national de la création féminine qui se poursuivra jusqu'au 17 mai.

Accompagnée par les ministres de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb et du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, ainsi que du commissaire du Festival, Sid Ali Benmerabet, la ministre a fait le tour des différents stands d'exposition.

Après avoir visité des stands dédiés à l'habit traditionnel algérien, au bijou et à l'artisanat, la ministre a exhorté les participants à contribuer à la "valorisation et la préservation des différents éléments du patrimoine national" ainsi que les pratiques et savoir-faire liés à ces métiers ancestraux.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Mouloudji, a relevé l'importance du Festival de la création féminine qui, a-t-elle dit, demeure "un rendez-vous de la créativité visant à faire connaitre les créations de la femme algérienne" qui a toujours "contribué de manière exceptionnelle à la valorisation et la préservation du patrimoine".

L'évènement, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, traduit, selon elle, "les efforts de l'Etat dans la promotion de la culture et la valorisation du patrimoine national", en application des orientations et engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "promouvoir le rôle et la place de la femme algérienne dans la société".

La femme, a-t-elle ajouté, est l'un des "piliers du développement" à travers sa présence efficace dans les différents domaines, notamment politique, culturel et économique.

Au premier jour de ce Festival, les différents espaces dont l'exposition académique sur l'histoire du costume, les ateliers vivants et l'espace dédié aux artisans et aux start-up ou encore celui réservé aux musées, s'apprêtaient à accueillir les premiers visiteurs.

Organisé dans le cadre du Mois du patrimoine (18 avril- 18 mai) sous le thème "Costumes et parures, patrimoine à travers l'histoire", l'évènement mettra en valeur le savoir-faire et les compétences qui contribuent à la préservation du patrimoine vestimentaire et les métiers liés à la broderie, la couture et le bijou.

Des concepteurs de vêtements traditionnels, créateurs et artisans spécialisés dans le costume traditionnel et les parures, issus de différentes régions du pays, proposeront, une semaine durant, leurs créations avec une "vision contemporaine".

Le programme prévoit également un espace pour les artisans qui proposeront leurs produits et créations, alors que les start-up opérant dans le domaine artistique, marqueront leur première participation à cet évènement.

Ces entreprises innovantes seront associées dans le projet de création d'une plate-forme baptisé "be djazairi" (sois Algérien) pour donner une visibilité à l'international au patrimoine culturel algérien à travers une base de données en ligne regroupant les entreprises spécialisées dans la création vestimentaire.

Dans le souci de donner un "cachet académique" à cette manifestation, les organisateurs ont prévu une exposition sur l'histoire du costume à travers la création féminine et son rôle dans la conservation et la sauvegarde du patrimoine vestimentaire.

Concernant la formation dans la préservation et la transmission du savoir-faire dans le domaine, des artisans présenteront à travers des ateliers interactifs leurs créations (bijoux, vêtements, broderie) et feront la démonstration de leur créativité et savoir-faire devant le public.

Des master-class dédiées notamment à la broderie d'art, la confection de bijou et le design sont également au programme de cette 9ème édition qui accueillera aussi des écoles de formation spécialisées notamment dans la broderie, la confection de bijoux, la taille de pierre et le tissage, en plus des musées qui présenteront des collections vestimentaires et bijoux.

Parallèlement à l'exposition, des conférences sur le costume et le bijou animées par des universitaires et spécialistes du patrimoine vestimentaire, sont également au programme du Festival.

Organisé depuis 2010 sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, le Festival culturel national de la création féminine, a pour objectif de promouvoir les créations et les innovations des femmes algériennes dans les domaines de l'art et de l'artisanat.