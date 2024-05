Tunisie: Expatriés - L'EST veut récupérer Montassar Talbi

L'axial international attire cependant les convoitises d'écuries européennes.

De mal en pis pour Lorient mais de mieux en mieux pour l'international tunisien, Montassar Talbi. Aux portes de la relégation après la défaite contre les «Sang et Or» du RC Lens, Lorient pourrait envisager le pire, soit chuter en Ligue 2 mais aussi perdre plusieurs tauliers, à l'instar de Montassar Talbi.

A ce jour, les Grecs de l'AEK Athènes, le Fenerbahçe de Turquie, le RC Lens mais aussi l'EST se sont positionnés pour enrôler à terme l'ex-axial de Rubin Kazan. En clair, le patron de la défense des Merlus, double champion de Tunisie avec l'Espérance Sportive de Tunis, pourrait succomber aux sirènes de clubs européens mais aussi à l'appel de l'Espérance, là où il est assuré de disputer la C1 et de quasiment grossir l'armoire à trophées locale. A 25 ans, Talbi, libre de droit en juin 2025, serait forcément placé sur la liste des partants en cas de relégation de Lorient.

Cependant, l'EST devra composer avec une concurrence féroce, celle de Lens en premier. En clair, à Lens, avec le départ de Kévin Danso qui semble se préciser, Franck Haise, l'entraîneur des Lensois, ne pourra plus compter que sur Facundo Medina et Jonathan Gradit.

Par conséquent, il faudra trouver un remplaçant pour le défenseur autrichien afin de compléter la charnière centrale à trois. Et en l'état, selon un rapport de «Jeunes Footeux», Montassar Talbi, du FC Lorient, est le favori pour combler le départ de Danso. Approché l'été dernier, Talbi est actuellement relancé par le club artésien. Le joueur aux 40 sélections est donc une piste prioritaire pour Lens mais l'EST n'a pas dit son dernier mot et continue, selon des sources, proches du club d'explorer cette piste. Attendons voir.

Enfin, Mejbri a rejoué

Juste le temps de quelques minutes, le prodige tunisien, Hannibal Mejbri, a signé son retour dans les bonnes grâces de son timonier.

Ce fut fait face à Grenade avec un succès de Seville (3-0), dans son fief du stade Ramon Sanchez Pizjuan. Séville est classé 11e sur 20 et se déplacera samedi chez Villareal, 9e sur l'échiquier.