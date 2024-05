Tunisie: Ce vendredi, au Rio, Projection et débat - «Bye Bye Tibériade» et la Nakba en toile de fond

Une scène du film documentaire «Bye Bye Tibériade» signé Lina Soualem avec en tête d'affiche sa mère, la grande actrice palestinienne Hiam Abbas.

A l'occasion du 76e anniversaire de la Nakba, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux organise la projection du film documentaire «Bye bye Tibériade» de Lina Soualem, suivie d'un débat animé par Insaf Machta, ce vendredi 10 mai, à partir de 18h00 à la salle Le Rio à Tunis.

Le 15 mai est une date chargée d'histoire pour de nombreux Palestiniens. Chaque année, cette journée est marquée par la commémoration de la Nakba, ou «catastrophe» en arabe. C'est le jour où des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers en 1948, suite à la création de l'État sioniste. Des manifestations, des discours et des événements culturels rappellent le sort des réfugiés palestiniens et mettent en lumière les défis et les combats auxquels ils sont confrontés encore aujourd'hui. Malgré les décennies écoulées depuis la Nakba, le conflit israélo-palestinien reste non résolu, et de nombreux Palestiniens continuent de vivre dans des camps de réfugiés, attendant toujours leur droit au retour dans leurs terres d'origine. La célébration de la Nakba est donc à la fois un acte de mémoire et un appel à la justice pour les Palestiniens, rappelant au monde entier que leur quête de liberté et de dignité persiste.

«Bye Bye Tibériade», un regard poignant sur la mémoire palestinienne

Le film documentaire «Bye Bye Tibériade» signé Lina Soualem avec, en tête d'affiche, la grande actrice palestinienne Hiam Abbas, qui n'est autre que sa mère, a reçu une reconnaissance significative dans plusieurs festivals prestigieux et prix. BFI London Film Festival (Grande-Bretagne), Prix Grierson du meilleur documentaire en 2023, Festival du film méditerranéen de Montpellier (France), Prix Ulysse du meilleur documentaire en 2023, Festival international du film de Marrakech (Maroc), Prix du jury (ex-aEquo) en 2023, partagé avec «Les Meutes» de Kamal Lazraq, Prix Michele Mancini (Italie), Prix étudiant de l'Académie des Beaux-Arts de Palerme et de la branche sicilienne du Centro Sperimentale di Cinematografia en 2023.

Selon le synopsis, le film raconte l'histoire de Hiam Abbass qui a dû quitter son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept soeurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina, réalisatrice, retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes. Véritable tissage d'images du présent et d'archives familiales et historiques, le film devient l'exploration de la transmission de mémoire, de lieux, de féminité, de résistance, dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et à tout recommencer.

Lina Soualem filme, donc, sa mère, une femme palestinienne. Elle réunit des morceaux d'archives, témoignant de la perte d'identité des familles expulsées en leur temps par les colons. Un film poignant et révélateur à découvrir !