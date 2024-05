Tunisie: Démarrage, hier, du bac blanc - Un avant-goût encourageant

Hier, mercredi, l'on a renoué avec l'ambiance typique du bac blanc. Un rendez-vous sacré, à quelques différences près. Soit plus de 140.000 candidats, avec 2.000 élèves de plus que la session précédente, ont commencé, une semaine durant, à s'initier à des épreuves écrites en prélude à l'examen final du baccalauréat, version 2024, et dont la session principale aura lieu du 5 au 12 juin prochain.

D'ailleurs, les élèves vont se trouver face aux mêmes conditions de révision et aux mêmes règles du jeu. De même, il importe de respecter toutes les procédures des examens, afin qu'ils se déroulent dans un climat de transparence et de joie. Un avant-goût encourageant.

Notons, ici, que cet intervalle de temps si studieux et stressant à la fois sera suivi des épreuves pratiques et orales déjà figurées sur un calendrier bien établi, allant de 16 au 29 de ce mois. Soit un imminent redémarrage, le lendemain du 15 mai correspondant à la fin de ce fameux bac blanc.

Volonté à franchir le cap

Certes, de tels rendez-vous, où chaque candidat prend son destin scolaire en main, n'en finissent plus. D'un concours à l'autre, nos élèves ne devraient guère s'arrêter en si bon chemin d'évaluation et de moisson. Que leur volonté à franchir le cap et leur détermination à décrocher leur bac aillent de pair, dans le droit fil d'aspirer à des lendemains meilleurs.

Reste à refaire la même révision, avec le même goût et le même sens d'engagement, lors de la session principale du baccalauréat, attendue d'ici 5 juin prochain. Alors que les résultats seront proclamés le 25 du même mois. Par ailleurs, la session de contrôle se tiendra du 1er au 4 juillet et les résultats définitifs seront annoncés le 14 juillet 2024.