Tunisie: Reportage - Les diplomates à la découverte du Nord-Ouest

Les ambassadeurs et leurs épouses, admiratifs devant l'horloge de Testour.

La Fondation Ben Abbès Stichting a organisé, dimanche 5 mai, une randonnée au Nord-Ouest à l'intention des ambassadeurs de l'Union européenne accrédités à Tunis. La Fondation a pour but de développer les relations belgo-tunisiennes, présidée par Mahmoud Ben Abbès, homme à vertus et capacités multiples, qui a tissé une toile solide de relations économiques, sociales et culturelles avec la Belgique, son pays d'adoption. Natif de Teboursouk, qui a initié cette opération pour faire découvrir les trésors de sa région, chère à son coeur. Plongée !

Un dimanche exceptionnel, une météo favorable et des hôtes pleins d'allant, départ matinal de Tunis vers Testour, la ville au caractère andalou, connu pour son horloge solaire, ses tuiles, son fromage, sa cuisine typique et la maison de Hbiba Msika, héroïne d'une palpitante histoire d'amour. Dégustation des spécialités, M'sammnet et autres douceurs et départ vers les nourritures spirituelles. Dougga.

Qui ne connaît pas Dougga, les clichés du fameux fronton de son capitole ont franchi les frontières. Il fallait escalader, toujours plus haut, sous un soleil tapant, suivant le guide au pas, dans son (érudite) présentation du site.

Les hôtes, accrochés aux descriptions riches de l'histoire du site (du libyque au romain et au byzantin), ont été séduits par la pierre et ce qu'elle recèle de secrets. Cap sur Teboursouk.

Direction la maison natale du président de la Fondation, entièrement reconstruite, une sorte de pèlerinage dans son enfance que M. Ben Abbès décrit avec affection, les chambres d'hôtes, la cour et un couscous à l'agneau du printemps (spécialité de la région), accompagné d'une présentation de l'objet de la visite. Mahmoud Ben Abbès à ses hôtes : «Le potentiel extraordinaire de la jeunesse de cette région qui doit être connectée à ses racines pour exprimer tout son talent, son énergie et son potentiel». Et d'ajouter : «Le Nord-Ouest de la Tunisie représente un modèle de vie que nous espérons partager et mettre en avant» ; ce à quoi, François Dumont, ambassadeur du Royaume de Belgique, a souligné que cette visite informelle constituait «un exemple de l'amitié entre la Tunisie et la Belgique, mais également l'Union européenne dans toutes leurs composantes». Le diplomate a considéré par ailleurs qu'il s'agissait «d'un autre regard sur la Tunisie, celui de son Histoire, de ses traditions, de sa culture et de sa gastronomie, mais aussi celui de son avenir».

Pour la digestion, une flânerie dans la ville historique nous a permis de découvrir les ruelles pavées et sinueuses, les minuscules boutiques d'artisanat, etc. Le village de Djebba, connu pour ses figues, nous attend.

La route serpente paresseusement entre les bosquets de verdure, les plaines de différentes nuances de vert, mamelons ondoyants, paysages agrestes exprimant le printemps et la fertilité de la terre ; il y a à l'horizon comme un air de «province européenne». Les hôtes, venus spécialement de Belgique pour marquer l'événement, ne sont pas totalement dépaysés.

Djebba dans les hauteurs, ses multiples vergers, «El Gorrâ» et son temple chrétien à même les hautes parois de la montagne, l'hospitalité de ses habitants, les 24 variétés de ses figues, dont une est inscrite en appellation d'origine (AOC) et abondamment exportée. A quelques encablures, le village de Thibar où nous nous rendons.

On est aux derniers plis du Djebel Gorrâ, toujours au bord de la Medjerda, pans de forêts ombragées, il y règne un silence réparateur et une sérénité de bénédictins. Est-ce un hasard que les Pères Blancs s'y sont installés, construisant ce bourg, ils y ont planté des vignes, y ont fondé le Domaine Saint- Joseph de Thibar et y ont introduit l'agneau noir du même nom. Le domaine appartient au ministère de l'Agriculture qui y a installé une école de formation en la matière, une aile du bâtiment a été nouvellement construite... Le reste mériterait plus de soins. Une Thibarine (un digestif du domaine à base de dattes et de plantes) pour la route et retour le soir vers Tunis.