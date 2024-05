Tunisie: Coupe de Tunisie / 16es de finale - OC Kerkennah-EST (2-1) - Un bel exploit !

Au bout d'un match fou, les Kerkenniens, qui ont cru en leurs chances jusqu'au bout, ont profité de leur supériorité numérique pour composter, haut la main, leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

OC Kerkennah : Guesmi, Moussa, Amdouni, Dami (Bouaicha 82'), Bayazi, Rekik (Bouallagui 96'), Derbali, Chelli (Zitouni 106'), Lajmi (Gargouri 67'), Mannai (Haji 81') et Wael Ferjani.

ES Tunis : Ben Chérifia, Bouchniba (Ben Ali 84'), Shili (Majhed 76'), Amamou, Smiri (Frikhi 46'), Ouahabi, Derbali (Maddaoui 102'), El Ayeb, Triki (Kada 46' puis Meriah 67'), Ben Hammouda et Bouguerra. Expulsion : Amanallah Frikhi (58') et Hani Amamou (64').

C'est avec une formation fortement remaniée que les «Sang et Or» se sont déplacés à Sfax où ils ont affronté le club divisionnaire, l'OC Kerkennah, en match comptant pour les 1/16es de finale de la Coupe de Tunisie.

Avec neuf absences enregistrées, dont les six étrangers, les Espérantistes ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour et ont eu du mal à imposer leur rythme aux Kerkenniens.

Par ailleurs, un faux rythme a ponctué la première mi-temps durant laquelle on n'a enregistré qu'une seule occasion digne de ce nom. On jouait la 22' quand, suite à une longue passe en profondeur, Triki récupéra la balle, mais sa frappe puissante et cadrée est captée par le portier kerkennien, Ali Guesmi.

Les événements s'accélèrent...

Après une première mi-temps durant laquelle on n'a pas eu grand-chose à mettre sous la dent, nous étions curieux de voir l'attitude des deux protagonistes après la pause. Et à vrai dire, le rythme de la deuxième mi-temps a été nettement différent de celui de la période initiale. Les événements se sont, d'ailleurs, accélérés. Une première expulsion du jeune joueur «sang et or» Amanallah Frikhi à la 58' suivie quelques minutes plus tard d'un autre carton rouge adressé cette fois-ci à Hani Amamou (64'). A chaque fois, une faute commise sur le même dernier défenseur, Wael Ferjani.

A partir de cet instant, les Kerkenniens ont changé d'approche, cherchant à profiter de leur supériorité numérique. Confiants, ils ont fini par obtenir gain de cause : un coup franc bien botté par Omar Dami et Jaafar Moussa de reprendre directement dans les filets de Moez Ben Chérifia (69').

Et alors qu'on pensait que les dés étaient déjà jetés pour les Kerkenniens, Oussema Bouguerra, fauché en pleine surface de réparation par Jaafar Moussa, obtint un penalty, transformé par Yassine Meriah (89'). Une égalisation qui amena les deux équipes à jouer les prolongations.

Et la donne de changer encore une fois durant ces prolongations, précisément à la 112' : une action entamée par Gargouri qui servit Derbali dont le tir s'écrasa sur le pied d'un défenseur «sang et or» avant que Mohamed Amine Zitouni ne récupère la balle pour la loger dans les filets de Ben Chérifia qui n'a rien vu venir à cause du cafouillage au sein de sa défense.

Croyant en leur petite étoile et sachant profiter de leur supériorité numérique, les Kerkenniens ont composté haut la main leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Pour Miguel Cardoso, c'est un deuxième revers de suite qu'il aura sans doute du mal à digérer.