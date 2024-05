Tunisie: Activités présidentielles - Pour que le prochain Sommet arabe réponde aux aspirations des peuples

Le Président a fait part de la disposition de la Tunisie à poursuivre sa contribution active au développement de l'action arabe commune

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, hier, au Palais de Carthage, le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdellatif Ben Rached Al-Zayyani.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec le Bahreïn et de la diversifier et l'étendre à plusieurs domaines. Saïed a insisté sur l'importance d'aplanir les obstacles qui entravent la réalisation de certains projets et investissements bahreïnis en Tunisie.

Sur un autre plan, le Président de la République a été informé des préparatifs en cours pour organiser le Sommet arabe qui se tiendra du 14 au 16 mai, à Manama, capitale du Bahreïn, saluant les efforts déployés pour que ce Sommet se tienne dans les meilleures conditions et aboutisse à des résultats à la hauteur des aspirations des peuples.

La rencontre a également été l'occasion pour le Président de la République d'aborder la question palestinienne, où il a réitéré le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte contre l'agression sans précédent dont il fait l'objet, et pour recouvrer ses droits inaliénables et établir son Etat indépendant et pleinement souverain sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Pour sa part, le ministre bahreïni des Affaires étrangères a transmis au Président de la République les salutations des dirigeants bahreïnis et leurs souhaits pour une Tunisie plus prospère et développée. Il a, lors de cet entretien, passé en revue les préparatifs du Sommet arabe ainsi que les consultations en cours pour élaborer des initiatives en vue de faire valoir les intérêts arabes communs et unifier les efforts visant à faire face aux défis.