Tunisie: Exposition personnelle de Rym Hajjem à la Galerie Saladin - Des oeuvres picturales pleines de vie et de fraîcheur

Entre peintures à l'huile, techniques mixtes et acrylique, l'artiste Rym Hajjem emporte l'observateur, le temps d'une escapade qui prend les couleurs printanières dans des oeuvres picturales pleines de vie et de fraîcheur et qui se déclinent par l'éclectisme des différents sujets et styles où l'harmonie entre le rythme chromatique et les formes s'épousent à la perfection incitant à découvrir une artiste prometteuse et un espace pictural qui présente un univers éclaté de personnages et de lieux expressifs. La Galerie Saladin accueille «Au gré du temps et des vents», une exposition de peintures signées Rym Hajjem, une artiste qui promet à plus d'un titre.

Après sa participation dès 2022 et en 2023 à trois expositions collectives à la Galerie d'art Saladin «Ki peint koi», «Savoir-Fer», jeu de mots pour la sculpture en fer, et «Car le bleu est bien chez lui à Sidi Bou-Said», l'artiste-peintre Rym Hajjem signe sa propre exposition personnelle s'intitulant «Au gré du temps et des vents» avec près de 40 oeuvres sur les cimaises de la Galerie Saladin et ce depuis le 20 avril et qui s'achèvera le 12 mai 2024.

Entre «Les roses de la passion», «Les colonnes du ciel», «Les pétales de Bacchus», ou encore «Les figues sultanes», «L'olivier» présenté en tando (circulaire)... c'est l'univers de sa passion qui se décline avec un regard tourné vers la nature morte où les couleurs chaudes éclatent et se répandent d'emblée dans «Les profondeurs de la sagesse» et «Les palmes de l'oubli».

Bien plus encore, la beauté féminine berbère semble être un sujet de prédilection pour l'artiste qui humblement se dessine dans les peintures à l'huile, notamment avec «La berbère», «Abnégation féminine», ou encore «La princesse berbère».

Entre peintures à l'huile, techniques mixtes et acrylique, l'artiste Rym Hajjem emporte l'observateur, le temps d'une escapade qui prend les couleurs printanières dans des oeuvres picturales pleines de vie et de fraîcheur et qui se déclinent par l'éclectisme des différents sujets et styles où l'harmonie entre le rythme chromatique et les formes s'épousent à la perfection, incitant à découvrir une artiste prometteuse et un espace pictural qui présente un univers éclaté de personnages et de lieux expressifs comme dans «Le sage du sud tunisien», «Candide, le marin de Kélibia», «Souvenir d'un café à Bab Bhar», «Ma mémoire en pétales», etc.

Ses oeuvres constituent une réelle invitation au rêve et à la délectation face à un monde réinventé sensuellement du bout de ses pinceaux... C'est ainsi qu'elle est décrite par l'artiste et auteur Jamel Chaouki Mahdaoui, qui lui a apporté son soutien inconditionnel et ses conseils nécessaires pour se développer et s'affirmer sur le plan artistique.

Rym Hajjem est actuellement pharmacienne responsable d'un laboratoire pharmaceutique.

Elle a obtenu le diplôme d'Etat en pharmacie de la faculté de Pharmacie de Monastir en 1998 et est titulaire d'un Exécutive MBA d'Esprit Business School en 2019.

À côté de cette vie professionnelle, elle mène une vie artistique qui l'a accompagnée dès son jeune âge. En effet, depuis toute petite, son passe-temps favori était le dessin. Elle a hérité de ce don au coeur de la famille Hajjem, une élégante famille d'artistes.

Plus tard, sa passion a fait grandir autour d'autres produits tels que le pastel, l'aquarelle, la peinture à l'huile et l'acrylique, qu'elle a découverts en côtoyant sa soeur, ayant fait des études universitaires à l'Ecole des beaux-arts de Sfax.

Aussi, a-t-elle entretemps développé un intérêt pour la création et la rénovation de meubles anciens et nouveaux.

Le début de sa carrière a été marqué par la reproduction de tableaux de maître, par la réalisation de plusieurs natures mortes et aussi la production de tableaux représentant des coins de vieilles villes tunisiennes dans un style naïf.

Ceux-ci font maintenant place aux portraits et aux paysages avec un style moderne utilisant des couleurs rugissantes, appliquées en larges touches.

Dans ces tableaux, elle cherche les jeux de lumière et leurs clairs-obscurs ainsi que les valeurs, enseignées respectivement par les artistes peintres Tarek Fakhfekh et Nejib Zneidi.

Ce n'est qu'à partir de 2021 qu'elle a senti le besoin de faire connaître son travail au-delà de son premier cercle familial et d'amis.

Elle a commencé en 2023 à participer à plusieurs expositions de groupe et événements artistiques nationaux, notamment à Borj Kallel, l'exposition annuelle de l'Union des artistes peintres au presbytère Sainte Croix, à la Médina de Tunis, au Salon de l'art contemporain au Palais Kheireddine ainsi qu'à l'Exposition internationale dans le cadre des Journées d'Art contemporain de Carthage (JACC 2023).