Maroc: SIEL 2024 - La Cour des comptes participe avec un programme sur la consolidation de la culture de contrôle

Rabat — La Cour des Comptes prend part à la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu du 09 au 19 mai à Rabat, avec un programme placé sous le signe "Vers la consolidation d'une culture de contrôle".

La participation de la Cour à cet événement, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à instaurer une culture basée sur l'ouverture et la complémentarité des rôles entre les juridictions financières et les parties prenantes, y compris les citoyens, indique un communiqué de la Cour des Comptes.

Dans ce cadre, la Cour a élaboré un programme permettant de faire connaître aux visiteurs du SIEL les missions et les attributions qui lui sont confiées en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques ayant pour mission la consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.

Ce programme comprend trois conférences scientifiques encadrées par des hauts responsables des juridictions financières, axées sur la contribution de la Cour dans l'amélioration de la qualité de la performance publique, sa jurisprudence dans le domaine de la protection des deniers publics, ainsi que le renforcement des principes de la transparence et de la moralisation de la vie publique à travers le contrôle et le suivi de la déclaration obligatoire de patrimoine.

Par ailleurs, précise le communiqué, la Cour prévoit des rencontres au sein de son stand portant sur ses attributions et sa relation avec les pouvoirs et les institutions constitutionnelles, ainsi que la contribution des cours régionales des comptes dans l'amélioration de la gestion des équipements et services publics, créant ainsi un impact sur la gestion territoriale.

Il s'agit également d'une rencontre consacrée à la réception et le traitement des signalements des citoyens auprès des juridictions financières.

En sus et dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le Ministère public, la Cour des Comptes participe à l'animation d'une conférence conjointe sur la moralisation de la vie publique.

Le stand de la Cour des Comptes prévoit exposera les publications des juridictions financières, à savoir les rapports annuels et les rapports thématiques, les recueils de décisions et jugements rendus par ces juridictions dans le cadre de leurs attributions juridictionnelles, ainsi qu'un recueil numérique portant sur les principales publications depuis 2003.

La troisième participation consécutive de la Cour des Comptes à cet événement international s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie de communication, qui marque une nouvelle étape caractérisée par l'ouverture vers les parties prenantes à travers la diversification des moyens de participation citoyenne et le renforcement de la culture d'intégrité, de transparence et de reddition de comptes dans notre pays, souligne le communiqué.