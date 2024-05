Maroc: Nairobi - Le Sommet africain sur les engrais et la santé des sols entame ses travaux avec la participation du Maroc

Nairobi — Le Sommet africain sur les engrais et la santé des sols, a entamé jeudi ses travaux à Nairobi avec la participation du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à ce Sommet qui se penchera notamment sur la Déclaration de Nairobi sur les engrais et la santé des sols en Afrique.

La délégation marocaine est composée notamment de l'Ambassadeur, Directeur Général de l'Agence Marocaine de la Coopération internationale, Mohamed Methqal, de l'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi et de l'Ambassadeur du Royaume au Kenya, Abderrazzak Laassel.

Organisé par l'Union africaine et le gouvernement kényan, le Sommet ambitionne de souligner le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance de l'agriculture africaine durable et favorable aux populations pauvres.

Outre la Déclaration de Nairobi, l'événement devra déboucher sur l'adoption d'un Plan d'action décennal qui fournirait des recommandations concrètes sur les mesures à prendre au cours des dix prochaines années, ainsi que sur un cadre de l'Initiative des sols pour l'Afrique.

Le Sommet permettra d'établir un examen complet de l'état de santé des sols en Afrique et proposera des solutions pour réajuster les stratégies déployées afin de stimuler la productivité des sols, pour des rendements plus élevés et plus durables, au service du citoyen africain.