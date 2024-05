Maroc: Tanger - Fort engagement de l'INDH pour la sensibilisation à l'importance de la vaccination infantile

Tanger — Une journée de sensibilisation à l'importance de la vaccination infantile a été organisée, mercredi, au centre d'éducation et de formation pour les femmes du quartier Aouama Charkia à Tanger.

Organisée par l'association des médecins de santé publique de Tanger (AMSPT), en partenariat avec l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et la Délégation provinciale de la santé de Tanger-Assilah, cette initiative a réuni plus de 60 femmes, notamment des mères allaitantes et enceintes des quartiers de Aouama Charkia et Gharbia, ainsi que des quartiers environnants.

S'exprimant à cette occasion, le chef par intérim de la Division de l'action sociale (DAS) de la préfecture de Tanger-Assilah, Ismael Moutaouakil, a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé (7 avril), et coïncide avec le 19è anniversaire du lancement par SM le Roi Mohammed VI de l'INDH (18 mai).

"Cette journée de sensibilisation met l'accent sur la santé maternelle et infantile, en soulignant l'importance de la vaccination contre diverses maladies transmissibles, telles que la rougeole, ainsi que sur le respect du calendrier vaccinal et une alimentation appropriée pour les nourrissons et les enfants", a-t-il noté dans une déclaration à la MAP.

"Créé avec l'appui de l'INDH, le centre offre plusieurs services aux femmes issus de milieux défavorisés de la région, notamment des ateliers de formation professionnelle et une unité préscolaire", a-t-il ajouté.

%

De son côté, la présidente de l'AMSPT, Kholoud Al Ahrach, a indiqué que cette journée vise à sensibiliser les mères à l'importance cruciale du respect du calendrier vaccinal de leurs enfants, en mettant particulièrement l'accent sur le rappel du vaccin contre la rougeole.

"Cet événement, qui coïncide avec la semaine nationale de la vaccination (du 22 au 26 avril), met en lumière les risques liés à la rougeole, en particulier pour les nourrissons non vaccinés", a-t-elle expliqué.

Quant à Nada, une jeune bénéficiaire de 29 ans et mère de deux enfants âgés de 3 ans et demi et 1 an et 7 mois, elle a souligné que sa participation à cette journée de sensibilisation découle de son désir de vouloir mieux appréhender le calendrier vaccinal de ses enfants, ainsi que connaître l'importance d'une alimentation saine pour le bien-être de sa petite famille.

D'une superficie de 1164 m², le centre d'éducation et de formation pour les femmes de Aouama Charkia a été créé en 2015 par l'INDH, en collaboration avec l'Entraide nationale. Il est actuellement géré par l'association "Mères d'aujourd'hui et de demain".

L'objectif de cette structure sociale est de favoriser l'inclusion socio-économique des femmes, en offrant des formations dispensées par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), et l'Entraide nationale, ainsi que de renforcer les compétences des bénéficiaires pour un meilleur accès au marché de l'emploi.

Le centre offre également un espace propice à l'échange entre les femmes et propose un service préscolaire pour leurs enfants.