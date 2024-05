Maroc: L'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc Idrissa Traoré décoré du Grand Cordon du Wissam Alaouit

Abidjan — L'ancien ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire au Maroc, Idrissa Traoré, a été décoré, mercredi soir à Abidjan, du Grand Cordon du Wissam Alaouite, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la fin de sa mission dans le Royaume.

Cette décoration royale a été remise à M. Traoré par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, lors d'une cérémonie organisée à la Résidence du Maroc à Abidjan, en présence de plusieurs personnalités de divers horizons.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'Etat et conseiller spécial à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, Ahoussou Jeannot, de la présidente du Sénat, Kandia Camara, du Grand chancelier de l'Ordre National, Ally Coulibaly, du vice-président de la Commission électorale indépendante, Koné Sourou, ainsi que de membres du gouvernement ivoirien et d'autres personnalités.

Intervenant à cette occasion, M. Kettani a salué le travail accompli par M. Traoré durant sa mission diplomatique réussie dans le Royaume, notant que son dévouement, sa compétence et sa diplomatie ont marqué une contribution exceptionnelle à la promotion des relations fraternelles entre les deux nations.

%

"Le Grand Cordon du Wissam Alaouite que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu décerner à l'ambassadeur Traoré est l'une des plus hautes distinctions honorifiques du Maroc". Il est décerné par notre Souverain en reconnaissance des services exceptionnels rendus au pays par des personnalités éminentes, tant nationales qu'étrangères, a fait remarquer le diplomate marocain.

Pendant plus de 11 années, riches et exaltantes. M. Traoré a oeuvré avec détermination pour renforcer les échanges économiques, culturels et politiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, renforçant, jour après jour, le partenariat solide et durable entre les deux pays frères. Il a incarné les valeurs fondamentales d'amitié, de respect mutuel et de coopération qui sous-tendent les liens bilatéraux, a ajouté M. Kettani.

De son côté, M. Traoré a indiqué que cette cérémonie solennelle de décoration est aussi une occasion de célébrer "l'exemplarité et l'excellence des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 16 août 1960".

Il a relevé, dans ce sens, que les visites de Sa Majesté le Roi en Côte d'Ivoire "ont toujours été empreintes de cordialité et de fraternité sincères que nous apprécions énormément".

"Notre satisfaction est d'autant plus grande que tout au long de Ses séjours en terre d'Eburnie, Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, a toujours multiplié des gestes simples de sympathie et d'amitié qui ont donné une dimension humaine et africaine à ces visites, faits rarissimes qui démontrent ce que doivent recouvrer les relations entre nos deux pays, au-delà des intérêts économiques et politiques, à savoir la fraternité et la solidarité", a-t-il dit.

M. Traoré a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI "pour l'honneur qu'il me fait et, à travers moi, à mon pays et son Président, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, en m'élevant au grade de Grand Cordon du Wissam Alaouite".