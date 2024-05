Maroc: Tanger - Rencontre de communication autour du programme 'Go Siyaha'

Tanger — Une rencontre de communication axée sur la promotion du programme "Go Siyaha" a été organisée, mercredi à Tanger, à l'initiative de l'Agence Maroc PME.

Cet événement, qui a réuni les différents acteurs du secteur touristique de la région, s'est tenu en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), la délégation régionale du tourisme de Tanger et l'association régionale de l'industrie hôtelière du nord, indique un communiqué de la Chambre régionale.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président de la CCIS-TTA, Abdelhamid Hsissen, a souligné l'importance de cette initiative lancée par le gouvernement pour soutenir les entreprises du secteur touristique, qui devrait contribuer à insuffler une nouvelle dynamique à l'économie nationale, en particulier dans le secteur du tourisme.

De son côté, le directeur régional de la CCIS, Fouad Ahlouche El Keriassti, a mis en avant le rôle des incubateurs mis en place par la Chambre, dans les différentes villes et provinces de la région du Nord, en vue d'accompagner les porteurs de projets et soutenir l'entrepreneuriat local, en mettant particulièrement l'accent sur le secteur touristique.

Ces incubateurs, a-t-il enchainé, ont pour objectif de soutenir les jeunes entreprises en général, et celles ayant choisi le secteur touristique en particulier, pour concrétiser leurs projets d'investissement et développer leurs activités économiques.

S'agissant de "Go Siyaha", les représentants de l'agence Maroc PME ont présenté les différentes facettes du programme, qui vise à soutenir les entreprises touristiques dans leur transition vers des pratiques plus durables et innovantes, contribuant ainsi à propulser le Maroc vers une nouvelle ère en matière d'expériences touristiques.

Ils ont précisé que le programme "Go Siyaha", qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire 2023-2026, ambitionne d'accompagner 1.700 entreprises touristiques d'ici 2026, avec une enveloppe budgétaire d'environ 720 millions de dirhams.

Les participants à cette rencontre ont également mis en avant l'alignement de ce programme avec les objectifs régionaux, notamment en ce qui concerne les entreprises touristiques durables.

Dans ce sens, ils ont encouragé les entreprises de la région et les porteurs de projets à saisir les opportunités offertes par ce programme national de soutien au secteur touristique.

Cette rencontre a permis des échanges fructueux entre les entreprises participantes et les experts de l'agence Maroc PME, renforçant ainsi la compréhension des différents aspects du programme et ouvrant la voie à d'éventuelles collaborations futures.